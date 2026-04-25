Gukilds lag vant Sentrumsløpet – Johaug må trekkes opp Holmenkollen

Emil Gukilds lag vant Sentrumsløpet i Oslo, noe som betyr at Therese Johaugs lag må trekke dem i løpevogner opp bakkene til Holmenkollen. Løpet var preget av intens konkurranse, vanskelige værforhold og humoristiske uttalelser fra deltakerne.

Emil Gukild og Therese Johaug sto i spissen for sine respektive lag under Sentrumsløpet i Oslo lørdag. Konkurransen var intens, og meldingene fløy mellom de to kollegene.

Johaug spøkte med Gukilds løpeteknikk, mens Gukild svarte med å referere til en tidligere hendelse i Holmenkollen med Frida Karlsson. Til slutt var det Gukilds lag som trakk det lengste strået, og prisen for seieren er intet mindre enn å måtte trekke Johaugs lag i løpevogner opp bakkene til Holmenkollen – en utfordring Gukild ser frem til med glede.

Gukild selv beskriver løpet som en kamp for livet og er svært fornøyd med sin personlige rekord på 37,39, til tross for vanskelige forhold med motvind, regn og sludd. Han er ikke spart med kritikk av lagkameratene, spesielt Sondre Sundby, som han mener burde ha amputert et bein for å stille til start. Johaug tok tapet med fatning og understreker at Team Johaug kom først i mål.

Hun er imponert over Gukilds innsats og mener han ikke er ferdig som toppidrettsutøver, til tross for flere annonserte «pensjoneringer». Sondre Sundby innrømmer at han stilte ikke til start på grunn av skade og angrer på at han ikke amputerte et bein for å kunne delta. Årets Sentrumsløp samlet nesten 20.000 deltakere, og Heidi Weng beskriver løpet som noe annet enn langrenn, med bedre stemning på friidrettsbanen. Hun tapte knepent for Johaug med ni sekunder.

Sjur Krystad Prestsæter vant årets løp på tiden 29.45. Løpet var preget av tøffe værforhold, men endte med solskinn da alle var i mål. Det var en hard løype, og mange løpere ble utfordret av stigningen opp til Slottet





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Johaug og Gukild i løpeduell – og ærlig kritikkTherese Johaug og Emil Gukild møtes i Sentrumsløpet og Johaug sparer ikke på kritikken av Gukilds løpeteknikk. De to avslører også ulik tilnærming til bruk av pulsklokke.

Read more »

Rekordmange påmeldte til Sentrumsløpet – Johaug sikter mot ny persÅrets Sentrumsløp i Oslo har satt ny rekord i antall deltakere. Therese Johaug er blant favorittene og har satt seg et ambisiøst mål om å løpe under 33 minutter.

Read more »

Therese Johaug vant Sentrumsløpet – imponerende comeback etter fødselTherese Johaug sikret seg seieren i Sentrumsløpet i Oslo, tre måneder etter fødselen. Hun slo Heidi Weng og viste imponerende form. Sjur Krystad Prestsæter vant herreklassen.

Read more »

Johaug vant Sentrumsløpet – Ruud avanserte i MadridTherese Johaug vant 10-kilometeren i Sentrumsløpet i Oslo, mens Casper Ruud sikret seg avansement i en tennisturnering i Madrid. Johaug planlegger også å delta i København halvmaraton.

Read more »

Therese Johaug (37) vant SentrumsløpetSlo landslagsløper Heidi Weng (34) med ni sekunder.

Read more »

Rosenborg-Brann, Johaug vant Sentrumsløpet og Ruud avanserte i MadridEn oppsummering av dagens sportsnyheter, inkludert Rosenborg-Brann kampen, Therese Johaugs seier i Sentrumsløpet og Casper Ruuds avansement i en tennisturnering i Madrid. I tillegg nevnes en FFK-spiller som er tilbake etter ryggproblemer.

Read more »