Gukilds lag vant Sentrumsløpet – nå må Johaug trekke Sundby opp Holmenkollen

Emil Gukilds lag vant Sentrumsløpet i Oslo, noe som betyr at taperlaget må trekke vinnerlaget i løpevogner opp bakkene til Holmenkollen. Løpet var preget av spydige kommentarer mellom Gukild og Johaug, og en humoristisk tone fra flere av deltakerne.

Emil Gukild og Therese Johaug sto i spissen for hvert sitt lag under Sentrumsløpet i Oslo lørdag. Konkurransen var intens, og meldingene mellom de to kollegene var spydige.

Johaug kommenterte Gukilds løpeteknikk med at han hadde Nord-Europas dårligste løpesteg, mens Gukild svarte med å referere til en tidligere hendelse i Holmenkollen der Frida Karlsson distanserte Johaug. Løpet endte med seier til Gukilds lag, og prisen for taperlaget er å trekke vinnerlaget i løpevogner opp bakkene til Holmenkollen – en utfordring Gukild ser frem til med glede, spesielt med tanke på at Staysman må trekke ham og Therese Johaug må trekke Sondre Sundby.

Gukild var selv fornøyd med sin egen prestasjon, som resulterte i en personlig rekord på 37,39, til tross for vanskelige forhold med motvind, regn og sludd. Han beskriver løpet som en dypdykking i egne reserver. Han var ikke nådig i sin beskrivelse av lagkameratene, og spesielt Sondre Sundbys unnskyldninger for ikke å stille til start ble møtt med kritikk.

Han påpekte at Sundby hevdet han burde amputert et bein for ikke å stille, men likevel sto på sidelinjen med begge bein i behold. Johaug tok tapet med fatning og roste stemningen rundt løypa, samtidig som hun understreket at hun ikke er ferdig som toppidrettsutøver, til tross for tidligere annonserte avskjeder. Sondre Sundby innrømmet at han var skadet og burde ha amputert venstre bein for å kunne delta, en kommentar som ble gitt med et glimt i øyet.

Årets Sentrumsløp samlet nesten 20.000 deltagere, og løypa viste seg å være en tøff utfordring for mange, med stigninger og dårlig vær. Heidi Weng, en annen landslagsløper i langrenn, beskrev løpet som annerledes enn langrenn og roste stemningen. Hun tapte knepent for Johaug med ni sekunder. Sjur Krystad Prestsæter vant årets Sentrumsløp på tiden 29.45.

Løpet var preget av konkurranse, humor og utfordrende forhold, og ble en minneverdig opplevelse for både deltakere og tilskuere





