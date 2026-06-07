Gullfunnet på Austrått: Tverrfaglig samarbeid er nødvendig ved tolkning av antikke gjenstander

En arkeologisk expertise om det nyfunne gullstykket fra Austrått appellerer om tverrfaglig samarbeid og advarer mot åPeople overskride ekspertisegrensene ved å fremsette alternative tolkninger uten å forstå konteksten. Teksten understreker den vel etablerte forskningen på germansk dyrestil og poengterer at alternative lesninger må begrunnes grundig.

DEBATT: Som forsker bør man være bevisst på grensene for egen ekspertise. Går en inn i andre fagområder må en søke tverrfaglig samarbeid , så en forstår konteksten og unngår å vurdere dette ensidig fra egen fagbakgrunn.

Gullsmykket funnet på Austrått i Sandnes har fått stor oppmerksomhet. Det vakkert dekorerte gullstykket har sannsynligvis vært festet i munningen av en sverdslire fra første halvdel av 500-tallet. Den intrikate dekoren har engasjert flere, og det har kommet alternative tolkninger, spesielt fra de som behersker arabisk og mener å kjenne igjen arabiske tegn. Håkon Stangs foreslåtte lesning er imidlertid ikke den enige tolkningen vi har fått forelagt.

Selv om det er lov med alternative tolkninger, er det ikke passende at Stang skriver nedsettende om andres fagekspertise. Tolkningene arkeologene har fremsatt er lite kontroversielle og bygger på vel etablert forskning. Å gå inn i andre fagområder uten å søke tverrfaglig samarbeid kan være problematisk. Folkevandringstidens kunststil er svært stilisert og kan være utfordrende for et utrent øye å forstå.

I formidlingen har vi brukt en forenklet, fargelagt tegning for å illustrere hvordan motivet kan tolkes. Denne tilnærmingen er basert på etablert kunnskap om hvordan man bygger opp slike motiv av dyre- og menneskefigurer. Dette forklares godt i en artikkel av professor emerita Elna Siv Kristoffersen, som har skrevet doktorgrad om denne typen dekor.

Det finnes tusenvis av gjenstander dekorert i germansk dyrestil i Skandinavia og Europa, og denne kunstformen er grundig undersøkt av kunsthistorikere og arkeologer i mer enn hundre år. At gullfunnet er dekorert i germansk dyrestil fra 500-tallet (Stil I) og viser et flettverk av sterkt stiliserte dyrekropper, er sikkert. At et utrent øye ikke umiddelbart kan identifisere de abstraherte dyrefigurene, er forståelig, men det er ikke et argument mot denne klassifiseringen. I folkevandringstidens Skandinavia fantes et eget skriftsystem: runene.

Vi vet at noen gullsmeder behersket runeskriften, men dekor og runer er vanligvis separate elementer. Gjenstander fra Sunnhordland og Agder ligner Austrått-funnet, så gullgjenstanden er sannsynligvis laget på Sør-Vestlandet. Rogaland har mange funn i samme stil. Brakteatene fra funnet på Rennesøy i 2023 er fra omtrent samme tid, og motivet på dem kan forbindes med norrøne religion.

En kunsthåndverker i regionen skapte dette vakre arbeidet for sin høvding innenfor den skandinaviske dyrestiltradisjonen, som var tett sammenvevd folkevandringstidens norrøne verdensoppfatning. Hvis noen mener at kunstneren samtidig integrerte et syrisk, religiøst budskap i dekoren, krever dette en grundig forklaring. En slik påstand må stå på et solid grunnlag. Bevisbyrden ligger ikke hos arkeologene i denne saken





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Gullfunnet Austrått Germansk Dyrestil Folkevandringstid Arkeologi Tverrfaglig Samarbeid

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