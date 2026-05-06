Gullglede og dyp sorg: Historien om Johan Olav Botns vei til toppen

Johan Olav Botn vant gull i OL i Milano-Cortina, men bak suksessen ligger en historie preget av tap og støtte fra kjæresten Karoline Simpson-Larsen.

Johan Olav Botn leverte en prestasjon for historiebøkene under vinter-OL i Milano-Cortina . Da han krysset mållinjen på normaldistansen, var det ikke bare en idrettslig triumf, men et øyeblikk fylt med dype personlige følelser.

Med gullmedaljen sikret og blikket rettet mot himmelen, viste han en takknemlighet som strakte seg langt utover selve konkurransen. Foran den franske utfordreren Éric Perrot viste Botn en styrke og utholdenhet som har definert hans vei mot toppen. Seieren var kulminasjonen av hardt arbeid, men for Botn handlet dette øyeblikket om mer enn bare pallplasseringer; det var en bekreftelse på at han hadde overlevd en av de mørkeste periodene i sitt liv.

Bak hver stor utøver står det ofte noen som gir den nødvendige støtten, og for Botn er dette langrennsløperen Karoline Simpson-Larsen. Deres historie startet på en måte som nesten virker som et manus fra en film. Det hele begynte med en tilfeldig intervalløkt der Simpson-Larsen, som kjente treneren til Botn, ble med på trening. Botn minnes med et smil hvordan hun rett og slett knuste ham på løypa.

Han beskriver det humoristisk med at hun 'pissa' på ham, en opplevelse som paradoksalt nok ble gnisten som tente interessen hans. Etter to økter, hvor han vant den første, men kanskje var mer jevnbygd i den andre, tok han motet til å spørre om en date. Denne dynamikken mellom to ambisiøse utøvere har skapt et sterkt bånd, hvor konkurranseinstinktet har blitt snudd til gjensidig beundring og støtte i hverdagen. Men livet består ikke bare av seire og romantikk.

For Johan Olav Botn ble oppholdet i Lavazè preget av en tragedie som endret alt. Det var han som fant lagkameraten Sivert Guttorm Bakken livløs på hotellrommet, en opplevelse som etterlot ham i et sjokk som er vanskelig å sette ord på. I tiden som fulgte, beskriver Botn en følelse av total hjelpeløshet. Han var knust og følte at ingenting kunne fjerne smerten eller bringe vennen tilbake.

I denne kritiske fasen gikk han inn i det han selv kaller en 'overlevelsesmodus'. I stedet for å fokusere på sin egen sorg, rettet han all oppmerksomhet mot Karoline for å sikre at hun hadde det bra. Dette var en forsvarsmekanisme for å håndtere det uutholdelige, hvor omsorgen for andre ble en måte å holde seg selv oppe på. Karoline Simpson-Larsen har vært den viktigste støttespilleren i denne prosessen.

Som medutøver og partner forstod hun situasjonen på et nivå få andre kunne. Hun var den personen Botn kunne lufte alle sine tanker hos, uten filter og uten frykt for å bli misforstått. Det å ha noen som delte opplevelsen av situasjonen i Lavazè, gjorde det lettere å bearbeide traumet. Selv om begge innrømmer at de ikke nødvendigvis er de beste til å snakke om de tyngste følelsene, har kjærligheten og det gjensidige nærværet vært avgjørende.

I dag er hverdagen mer eller mindre tilbake til normalen, men minnene om Sivert er alltid til stede. De snakker om ham når situasjoner minner dem om ham, og bærer sorgen sammen mens de fortsetter å jage sine idrettsdrømmer. Denne reisen fra dyp sorg til olympisk gull viser en menneskelig styrke som overgår enhver fysisk prestasjon på ski





