Gult farevarsel for snø i Vestland – Bergen forbereder begrenset beredskap

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i deler av Vestland, inkludert Bergen. Kommunen jobber med å etablere begrenset beredskap til tross for avsluttet vinterberedskap.

Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel for snø i deler av Vestland fylke, og dette inkluderer også enkelte områder av Bergen . Selv om Bergen kommune allerede har avsluttet sin vinterberedskap for sesongen, jobber de nå med å etablere en begrenset beredskap som respons på det uventede vær varslet.

Farevarselet gjelder for et stort område, fra Vestland i sør til Nordland i nord, og inkluderer også fjellområdene i Sør-Norge. Det er spesielt områder i Bergen med høyde og kuldegroper som er mest utsatt, og bilister som fortsatt kjører med sommerdekk kan oppleve vanskelige og potensielt farlige kjøreforhold. Det er ventet mellom 3 og 15 centimeter snø i løpet av de neste 24 timmene, og snøen kan legge seg i perioder.

Det er imidlertid variasjoner i nedbørsmengden, og enkelte områder vil oppleve mindre eller ingen snø. I lavlandet kan nedbøren også komme som sludd eller regn, noe som ytterligere kompliserer situasjonen. Kommunen understreker at dette øker risikoen for glatte veier og utfordrende kjøreforhold, spesielt på kommunale veier. Bergensere oppfordres derfor til å være ekstra forsiktige dersom de må ut og kjøre det neste døgnet.

Situasjonen krever økt oppmerksomhet og tilpasning fra bilister, og det er viktig å vurdere om reisen er nødvendig. Det er viktig å merke seg at selv om Bergen kommune har avsluttet sin fullstendige vinterberedskap, betyr ikke det at de er fullstendig uten beredskap. Kommunen jobber aktivt med å mobilisere ressurser for å håndtere situasjonen best mulig, gitt omstendighetene. Dette inkluderer å prioritere brøyting og strøing på de mest trafikkerte veiene og i områder hvor det er størst risiko for ulykker.

Konstituert direktør Tord Honne Holgernes i Bymiljøetaten påpeker at den begrensede beredskapen vil fokusere på å minimere risikoen og sikre fremkommelighet der det er mulig. Han understreker også viktigheten av at innbyggerne tar ansvar for egen sikkerhet og tilpasser kjøringen etter forholdene. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på at forholdene kan endre seg raskt, og at det kan være glatte partier selv på veier som tilsynelatende er trygge.

Kommunen vil fortsette å overvåke situasjonen nøye og oppdatere innbyggerne om eventuelle endringer i farevarselet eller beredskapen. Det anbefales at man følger med på værmeldingen og trafikkmeldingene før man legger ut på reise. Denne uventede snøen i begynnelsen av mai er et tydelig eksempel på hvor uforutsigbart været kan være, selv i overgangsperioder. Det understreker viktigheten av å være forberedt på alle typer værforhold, uavhengig av årstid.

For bilister betyr dette at det kan være lurt å ha med seg kjettinger eller vinterdekk selv om det er vår, spesielt hvis man skal kjøre i fjellområder eller andre utsatte områder. Det er også viktig å huske på at bremselengden øker betydelig på glatt føre, og at man må tilpasse hastigheten etter forholdene. I tillegg til risikoen for trafikkulykker, kan snø og glatte veier også føre til forsinkelser og problemer med kollektivtransporten.

Det er derfor viktig å være forberedt på at reisen kan ta lengre tid enn vanlig. Kommunen oppfordrer innbyggerne til å vise hensyn til hverandre og hjelpe de som trenger det. Samarbeid og forsiktighet er nøkkelen til å komme seg trygt gjennom denne uventede værsituasjonen. Det er også viktig å huske på at det er forskjell på å kjøre med sommerdekk og vinterdekk, og at sommerdekk mister grepet raskere på snø og is





