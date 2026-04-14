Gutt funnet innesperret i varebil i Frankrike: Faren siktet for frihetsberøvelse

En ung gutt ble funnet innesperret i en varebil i den franske landsbyen Hagenbach. Faren er siktet for frihetsberøvelse og omsorgssvikt, mens samboeren er siktet for manglende varsling.

En sjokkerende hendelse har rystet den lille franske landsbyen Hagenbach , med bare 800 innbyggere, etter at politiet oppdaget en ung gutt innesperret i en varebil parkert ved en boligblokk. Oppdagelsen ble gjort etter at naboer slo alarm om lyder som minnet om et barn. Da politiet brøt seg inn, fant de gutten liggende naken under et teppe, omgitt av søppel og menneskelig avføring. Ifølge AP var gutten underernært og ute av stand til å gå, noe som indikerer at han hadde tilbrakt en lengre periode i samme stilling. Faren, en 43 år gammel mann, er siktet i saken og hevder han holdt sønnen innesperret siden november 2024 for å beskytte ham mot sin samboer. Samboeren, en 37 år gammel kvinne, er også siktet, men er løslatt på vilkår. Saken har sjokkert lokalsamfunnet og reiser alvorlige spørsmål om omsorgssvikt og mangel på varsling.

Faren forklarte i avhør at han handlet i den tro at samboeren ønsket å få gutten innlagt på psykiatrisk behandling, skriver BBC. Gutten, som ifølge Le Parisien fortalte politiet at han fikk mat to ganger daglig, måtte urinere i plastflasker og gjøre fra seg i søppelposer. Han skal ikke ha dusjet siden slutten av 2024. Samtidig bodde guttens søsken, en 12 år gammel søster og en 10 år gammel halvsøster, sammen med foreldrene i boligblokken. Venner og familie trodde gutten var innlagt på et psykiatrisk sykehus, mens skolen fikk beskjed om at han hadde byttet skole. Statsadvokaten har uttalt at det ikke finnes opplysninger som tyder på at gutten hadde psykiatriske problemer før han forsvant, og at han hadde gode karakterer på skolen. Dette understreker det traumatiske aspektet av saken og det tilsynelatende skjulte livet gutten ble tvunget til å leve.

Faren er nå varetektsfengslet og siktet for ulovlig frihetsberøvelse og isolasjon av en mindreårig, samt for å ha unnlatt å gi ham nødvendig mat og medisinsk oppfølging. Samboeren er siktet for manglende hjelp til et barn i fare og for ikke å ha varslet om mishandling.

Landsbyen er i sjokk og vantro over hendelsen. En nabo uttaler til Sky News at hun ikke har lagt merke til eller hørt noe, noe som understreker hvor godt situasjonen var skjult. Statsadvokaten undersøker også om andre kan ha visst om forholdene, noe som indikerer at etterforskningen kan utvides. Barna er nå plassert i midlertidig omsorg i påvente av en avgjørelse fra en barnedomstol. Denne tragiske saken belyser viktigheten av barns rettigheter, overvåking av barnets ve og vel, og viktigheten av å reagere på mistanker om misbruk og omsorgssvikt. Hendelsen har satt søkelyset på lokale myndigheters evne til å fange opp slike situasjoner, og på behovet for et velfungerende system for å beskytte sårbare barn. Hele saken vil trolig sette igang en diskusjon om hvorvidt systemet har sviktet og hvordan man i fremtiden kan unngå at lignende hendelser skjer.





