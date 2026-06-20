Guttormsen med historisk norsk rekord i Doha - sikret tredjeplass med hopp på 5,92 meter

Sondre Guttormsen satte ny utendørs-norsk rekord med 5,92 meter og tok tredjeplass i Diamond League-stevnet i Doha. Amalie Iuel slo personlig rekord på 400 meter hekk.

Sondre Guttormsen har sikret seg en tredjeplass i hoppkonkurransen under Doha Diamond League etter å ha klart et-hopp på 5,92 meter. Det er den høyeste hopp-en norsk Stavtipper har gjort utendørs noensinne.

Guttormsen trengte tre forsøk for å komme over 5,62, men deretter klarte han 5,82 på første hopp. Etterspillet på 5,92 sikret ham pallplassen. Konkurransen ble vunnet av den greske utøveren Emmanouil Karalis, som hoppet 6,02 på deltakernes første forsøk. Guttormsen prøvde tre ganger å nå 6,02, men klarte det ikke.

Den svenske stjernen Armand Duplantis var ikke med i konkurransen. Neste mål for Guttormsen er å bli den første norske utøveren som hopper over seks meter utendørs. Hans norske rekord på 6,06 meter er satt inne i vinter. I fjor ble hans beste utendørs-hopp 5,82 meter.

Guttormsen har vist sterk form også tidligere i år, blant annet med en annenplass på Bislett Games. I samme stevne som Guttormsen konkurrerte, Ble Amalie Iuel nummer fem på 400 meter hekk med en tid på 54,09 sekunder, som er nest beste tiden hennes noensinne. Hun er kun 0,04 sekunder unna den norske rekorden til Line Kloster.

Iuel legger opp etter sesongen, men vil først delta i en mixed 4x400 meter stafett på Bislett onsdag, sammen med blant andre Karsten Warholm, med mål om å kvalifisere Norge til Europamesterskapet i Birmingham i august





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