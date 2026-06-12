Gwyneth Paltrow møter sterk kritikk for reklamekampanje i Israel

Hollywood-stjernen Gwyneth Paltrow får massiv kritikk etter å ha frontet en reklame for luksusboligprosjektet 51 Park i Israel. Mange anklager henne for å normalisere bygging i et konfliktområde.

Hollywood-stjernen Gwyneth Paltrow , kjent fra filmer som Avengers og Shakespeare in Love, har nylig blitt frontfigur for en reklamekampanje for luksusboligprosjektet 51 Park i Israel .

Reklamefilmen, som ble publisert tidligere denne uken, viser Paltrow i en glamorøs morgenrutine mens luksusleiligheter og eksklusive fasiliteter blir presentert. I videoen sier hun: Det er en grunn til at verdens mest ikoniske bygninger ligger ved en park, 51 Park. Kampanjen har imidlertid utløst en bølge av sinne og kritikk på sosiale medier. Mange anklager skuespilleren for å bidra til å normalisere luksusprosjekter i et område preget av krig og politisk konflikt.

Kommentarfeltet på hennes Instagram-innlegg er fylt med beskyldninger om at hun promoterer bygg som er reist på undertrykkelse og blodsutgytelse. En bruker skriver: Hva folk gjør for penger? Er du fornøyd med å promotere luksusbygg bygget på barns blod? En annen kaller henne Gwynocide, en sammensmelting av navnet hennes og folkemord.

Kritikken har spredt seg til andre plattformer, og flere aktivistgrupper har oppfordret til boikott av prosjektet. Samtidig har Paltrow også fått støtte fra enkelte som mener reaksjonene er overdrevne. En kommentator skriver: Elsker dette! Kommentarene er absurde, hatefulle og helt uten mening.

Det er uklart om Paltrow selv har sett responsen, da hun ikke har publisert reklamen i egne kanaler, men den har likevel blitt delt vidt. Luksusboligprosjektet 51 Park ligger i sentrum av Tel Aviv, en by som har vært åsted for gjentatte voldelige sammenstøt mellom israelere og palestinere. Kritikere peker på at markedsføringen av eksklusive boliger i dette området overser den pågående humanitære krisen og bruddene på folkeretten.

Paltrow har tidligere engasjert seg i politiske saker, men denne gangen har hun valgt å tie om kontroversen. Eksperter på merkevarebygging advarer om at slike samarbeid kan skade stjernens image, spesielt blant yngre og mer politisk bevisste forbrukere. Hendelsen reiser spørsmål om kjendisers ansvar når de inngår kommersielle avtaler i konfliktområder. Paltrow er ikke den første Hollywood-stjernen som blir kritisert for å assosiere seg med Israel; tidligere har skuespillere som Gal Gadot og Natalie Portman blitt møtt med lignende reaksjoner.

Men i dette tilfellet er kritikken spesielt hard fordi reklamen fremstår som toneblind overfor den alvorlige situasjonen i regionen. Mens debatten raser, fortsetter salget av leiligheter i 51 Park, som har priser på flere millioner dollar. For Paltrow gjenstår det å se om kontroversen vil påvirke hennes fremtidige prosjekter eller om den raskt vil ebbe ut som så mange andre kjendisskandaler





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