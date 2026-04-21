Høgre søkjer veg mot toppen: Bergen blir den økonomiske læringsarenaen

Etter eit historisk dårleg valresultat vender Høgre blikket mot Bergen for å lære økonomisk disiplin av Christine Meyer og byrådets snuoperasjon.

Etter det katastrofale valresultatet i fjor, der Høgre enda opp med ein oppslutning på berre 14,6 prosent, står partiet overfor ei formidabel oppgåve med å gjenoppbygge både sjølvtilliten og veljarappellen. I kjølvatnet av dette sjokkerande resultatet, der Fremskrittspartiet har passert Høgre med god margin og etablert seg som landets største parti på meiningsmålingane, har behovet for nye strategiar og inspirasjonskjelder blitt akutt.

Partiet leitar no febrilsk etter ein veg tilbake til posisjonen som landets leiande styringsparti, og blikket er vendt mot vest, nærare bestemt mot Bergen. Ola Svenneby, nestleiar i Unge Høgre og ein sentral figur i partiets ideologiske fornyingsprosess, har peika ut byrådsleiar Christine Meyer som sitt fremste førebilete. I eit nyleg initiativ for å dele denne visjonen med pressa, understreka han at det er den økonomiske snuoperasjonen i Bergen som står som det mest imponerande eksempelet på effektiv styring. Bergens økonomiske kursendring blir av Svenneby trekt fram som ein modell for korleis kommunar og etter kvart statlege organ bør forvalte fellesskapets midlar. Det handlar om disiplin, prioritering og evna til å snu raude tal til svarte på rekordtid, noko som ifølgje Svenneby er nettopp den medisinen Høgre treng for å vinne tilbake tilliten hos veljarane. Tallenes tale er for mange talande i seg sjølv. I 2024 stod Bergen kommune overfor eit formidabelt økonomisk underskot på 715 millionar kroner, noko som skapte store overskrifter og utfordringar for byrådet. Berre eitt år seinare, i 2025, viser budsjetta eit overskot på 325 millionar kroner. Dette representerer ei total betring på heile éin milliard kroner på kort tid. Sjølv om ein som samfunnsanalytikar alltid må vere kritisk til korleis slike tal blir henta inn – om det skjer gjennom radikale kutt i tenestetilbodet eller gjennom effektivisering – er den økonomiske snuoperasjonen ubestrideleg imponerande. Det er denne typen handfaste resultat Ola Svenneby ønskjer å bruke som bevis for at Høgre framleis er partiet som kan rydde opp når økonomien skrantar. Spørsmålet som står att, er om denne modellen kan skalerast nasjonalt, eller om dei lokale føresetnadene i Bergen har vore unike. Uansett kva ein måtte meine om metodane som er brukte, er det heva over ein kvar tvil at Høgre ser på Bergen som sin viktigaste læringsarena for å sikre politisk retur i åra som kjem





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Streiken: Storhotell i Bergen stengerRadisson Blu Royal Hotel på Bryggen stenger fra klokken 12 søndag på grunn av streiken i hotell- og restaurant.

Read more »

Hotell i Bergen stenges på grunn av streikenRadisson Blu Royal Hotel på Bryggen stenger fra klokken 12 søndag på grunn av streiken i hotell- og restaurantnæringen.

Read more »

Equinor øker produksjonen på Mongstad etter drivstoffkrisenOljelandet Norge har bare ett raffineri igjen. På Mongstad utenfor Bergen har Equinor oppjustert produksjonen av flybensin og diesel.

Read more »

Lav organisasjonsgrad begrenser effekten av hotellstreik i Oslo og BergenEn streik blant hotellansatte i Oslo og Bergen rammer i dag flere hoteller, men få stenger som følge av lav organisasjonsgrad. Strawberry-kjeden forventer å opprettholde drift, mens Fellesforbundet kritiserer arbeidsgiverne og ser den lave organisasjonsgraden som en utfordring for streikens slagkraft. Sentralt i konflikten er forskuttering av sykepenger.

Read more »

Varsler endringer i Vest politidistriktPolitimester Ane Kvaal vil slå sammen politistasjoner i og rundt Bergen.

Read more »

Her støtter arbeidsgiveren de streikende: – Jo bedre samarbeid, jo bedre er driftenPuben Dr. Wiesener i Bergen har stengt dørene etter at de ansatte ble tatt ut i streik. Nå får de streikende støtte fra arbeidsgiverne.

Read more »