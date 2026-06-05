Høiby ber om løslatelse i påstand om mors helsetilstand

Forsvareren til Marius Borg Høiby har sendt en begjæring om løslatelse til påtalemyndigheten med henvisning til morens, kronprinsesse Mette-Marits, alvorlige helsetilstand. Høiby, som er tiltalt for fire voldtekter og i alt 40 lovbrudd, har sittet i varetekt siden før rettssaken startet i februar. Dom avventes 15. juni.

Kronprinsesse Mette-Marit s sønn, Marius Borg Høiby , som er tiltalt for omfattende volddelikter inkludert flere anklager om voldtekter, har via sin forsvarer bedt om løslatelse inntil domsavsigelsen 15. juni.

Begjæringen er sendt til påtalemyndigheten og oppgis å være basert på morens alvorlige og forverrede helsetilstand. Høiby har vært varetektsfengslet siden dagen før rettssaken startet 3. februar. Han har erkjent mindre forhold men nekter straffskyld for de hardest anklagene. Høiby er tiltalt for i alt 40 lovbrudd.

Regiondirektør Stig Storvik hos politiet uttaler at politiet ikke har myndighet til å løslate noen og ikke er involvert i slike begjæringer. I går besøkte kronprinsesse Mette-Marit sammen med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra Rikshospitalet, og kort tid etter besøkte også prins Sverre Magnus og Ingrid Alexandra. Det er kjent at kronprinsessen er lagt inn på sykehus og lide av lungefibrose, en sykdom som har forverret seg de siste månedene.

Forsvareren Petar Sekulic sier at han hadde forventet et svar allerede i dag, men at de ennå ikke har mottatt dette, og at han forventer at påtalemyndigheten vurderer begjæringen seriøst. Dersom begjæringen blir godkjent, vil Høiby være løslatt frem til dommen 15. juni. Retten har tidligere avslått lignende begjæringer om løslatelse





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