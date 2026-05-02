Håndballopprykk, demonstrasjoner og brannutrykninger preget helgen

Bergens håndballherrer rykker opp i Eliteserien, samtidig som politiet håndterer en rekke hendelser, inkludert demonstrasjoner, fyrverkeri, hærverk og flere branner.

Bergens håndball herrer har sikret seg opprykk til Eliteserien etter en dramatisk seier over Viking. Kampen endte jevnspilt, men Kristoffer Gjelsvik scoret det avgjørende målet assistert av Bjørn Christensen Mathiassen.

Viking TIFs daglige leder, Roger Gjelsvik, understreker at opprykket vil ha betydelig positiv innvirkning på klubbens økonomi. Samtidig meldes det om flere andre hendelser i regionen. Politiet rykket ut etter en melding om fyrverkerioppskyting på Torget, men fant ut at det dreide seg om fotballsupportere fra Fredrikstad som ikke utgjorde noen umiddelbar trussel. I Åsane ble brannvesenet tilkalt til et bofelleskap hvor en stol i en leilighet hadde tatt fyr, men sprinkleranlegget slukket brannen raskt.

En større demonstrasjon fant sted på Torgallmenningen med deltakelse av rundt 150-200 personer, hvor flere varslere og aktivister holdt appeller. Det var også meldinger om at enkelte planlagte talere hadde meldt forfall. Videre har politiet håndtert flere saker knyttet til russens landstreff, inkludert en anmeldelse av en 18 år gammel kvinne for ordensforstyrrelse og manglende etterlevelse av politiets pålegg. Det ble også meldt om en person som hoppet i sjøen etter en slagsmål, men vedkommende ble raskt reddet av natteravner.

Bekymringsfullt ble det også registrert hærverk mot kors på Loddefjord gravplass. Flere gress- og lyngbranner ble meldt om i forskjellige deler av regionen, inkludert ved Haukelivegen, Birkelandsbotn, Bjørnafjorden og Leknes, noe som krevde innsats fra brannvesenet og i enkelte tilfeller evakuering. I Sunnfjord ble en mann i 30-årene pågrepet etter å ha truet en vekter på Jernbanestasjonen med kniv.

Til slutt ble det gjennomført laserkontroll på Naustdalsveien, hvor en sjåfør ble tatt for høy fart. 1. mai-toget i Bergen trakk over tusen deltakere, med fokus på krav om en lønn å leve av og en slutt på streiken





