Hærsjef legger fram anbefaling for hvordan Finnmarksbrigaden skal bygges opp

Hæren har levert sin militærfaglige anbefaling for oppbyggingen av Finnmarksbrigaden. Hærsjef Lars S. Lervik foreslår økte fast ansatte, en hovedbase i Porsangmoen og gjenbruk av gamle Leopard-stridsvogner. Brigaden skal være ferdig i 2033.

Hæren har levert sin militærfaglige anbefaling for hvordan Finnmarksbrigaden skal bygges opp, kunngjort i en pressemelding fra Forsvar et. Ifølge hærsjef, generalmajor Lars S. Lervik , er konseptvalgutredningen (KVU) det beste rådet de har på nåværende tidspunkt.

Selve utredningen ble overlevert til Forsvarsdepartementet før påske. Regjeringen har lagt fram en oppdatert plan med ytterligere 115 milliarder kroner til forsvaret fram mot 2036, og en av grunnene var russisk opprustning på Kolahalvøya, noe som førte til at planen for den nye brigaden ble fremskyndet med to år. I årene som kommer skal Lervik og hans kolleger bygge opp nye og styrke de eksisterende anleggene i Finnmark, helt opp til russergrensa.

Spørsmålet om oppbyggingen vil øke spenningen i nordområdene, avviser Lervik: Nei, det er det absolutt ingen grunn til å tro. Vi etablerer oss for å kunne forsvare Norge. Dette er ingen trussel for noen som helst, sier han. Finnmarksbrigaden skal være ferdigstått innen 2033, to år tidligere enn opprinnelig planlagt.

Min jobb er å prøve å gjøre så mye som mulig, forteller Lervik. Russland planlegger storstilt opprustning langs grensen sin mot vest, og forventer å ha 17.000 soldater i grenseområdene mot Norge og Finland på sikt. I sin anbefaling foreslår hærsjefen å øke antall fast ansatte i brigaden med 500 til en total på mellom 800 og 900 ansatte. Videre vil det være rundt 1000 vernepliktige til enhver tid.

I fullt oppsatt vil brigaden utgjøre en styrkestruktur på rundt 4000 personell, inkludert reservister og stadig tjenestegjørende. Porsangmoen anbefales som hovedbase for brigaden. Alta fremheves som et viktig strategisk knutepunkt, og hærledelsen anbefaler en utredning for plassering av tjenester der. Forslaget inkluderer en jegerbataljon som grensevakt i Sør-Varanger, utvikling av Porsanger bataljon med mer infanteri, kampvogner og økt stridsvognskapasitet.

Den tredje bataljonen skal bestå av reservister organisert på samme måte som i Porsanger. Selv om Norge har bestilt nye Leopard 2A8-stridsvogner fra Tyskland, og planen er å fase ut de nesten 40 år gamle Leopard 2A4 i 2031, foreslår Lervik å gjenbruke de gamle stridsvognene, som fremdeles er i full drift, ved den forsterkede Porsanger bataljon.

Stortinget har avgjort at Finnmarksbrigaden skal være ferdigstått innen 2033, to år tidligere enn opprinnelig planlagt. 2033 er det som Stortinget nå har sagt, og min jobb er å prøve å gjøre så mye som mulig med det jeg kan så fort som mulig, sier hærsjefen





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