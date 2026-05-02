Hærverk på gravplass, branner og demonstrasjoner preget helgen

Politiet melder om en variert helg med hærverk, branner, demonstrasjoner og hendelser knyttet til russens landstreff i Vest politidistrikt.

Fredag kveld mottok politiet melding om hærverk på Loddefjord gravplass, hvor fem kors ble revet opp og plassert på gresset. Politiet er på stedet og samarbeider med kirkens vaktmester for å rette opp skaden.

Samtidig rykket brannvesenet ut til en brann i en leilighet i Åsane, hvor sprinkleranlegget effektivt slukket brannen. Lørdag samlet rundt 150-200 personer seg på Torgallmenningen for å delta i en demonstrasjon. Arrangementet ble åpnet av Det Skandaløse Orkesteret med protestlåten «Vi nekter å knele», og inkluderte appeller fra blant andre politivarsler Vigdis Bollerud, Gaute Grøtta Grav fra Motvind Norge, jurist Marius Reikerås, Gyda Oddekalv fra Generasjonspartiet, aktivist Rune Fardal, Siri Ann Moen, Nikolai Vilnes fra Resistans og Jan Vindenes.

Politiet melder om få hendelser knyttet til russens landstreff, men en 18 år gammel kvinne ble anmeldt for ordensforstyrrelse og manglende etterlevelse av politiets pålegg, og ilagt et forelegg på 18.000 kroner. I tillegg ble en person reddet opp av sjøen etter å ha hoppet ut, trolig etter en krangel, og natteravner bidro til å få vedkommende i sikkerhet. Politiet oppfordrer foreldre til å holde kontroll på mindreårige ungdommer på Helleneset.

Flere gress- og lyngbranner ble meldt i løpet av fredag kveld og natt til lørdag. Brannvesenet rykket ut til Haukelivegen, Birkelandsbotn og Bjørnafjorden kommune, hvor brannene spredte seg raskt og truet hytter i Bjørnafjorden. I Leknes ble det meldt om en gress-/lyngbrann som truet bebyggelse, og skogbrannhelikopter og Sjøbrand ble satt inn. Politiet gjennomførte laserkontroll på Naustdalsveien, hvor en sjåfør ble tatt for høy fart.

En mann i 30-årene ble pågrepet på Jernbanestasjonen etter knivtrusler og utagerende atferd. 1. mai-toget gikk fra Grieghallen til Torgallmenningen, med over tusen deltakere som markerte krav om en lønn å leve av. En terrengbrann ble meldt på Fitjar, i samme område som en tidligere storbrann. Til slutt meldte politiet om en mann med ubehagelig oppførsel ved et serveringssted og en mann i 40-årene som ble satt i drukkenskapsarresten etter å ha oppført seg truende på Osterøy





Hærverk Brann Demonstrasjon Politi Russen

