Håvard Hovde (26) er død etter tragisk ulykke – lagkamerater i sorg

Langrennsutøveren Håvard Hovde omkom i en sykkelulykke lørdag. Lagkamerater og Ringsaker kommune uttrykker dyp sorg.

Det er med stor sorg vi mottar nyheten om Håvard Hovde s bortgang, en ung mann som ble revet fra oss altfor tidlig. Hovde, 26 år gammel, omkom i en tragisk ulykke lørdag, og nyheten har sjokkert og rystet både familie, venner og det nasjonale langrennsmiljøet.

Politiet bekreftet ulykken like før klokken 13, etter å ha rykket ut til stedet tidligere på formiddagen. Håvard var en aktiv skiutøver, og representerte Mjøsski med stolthet. Han var en del av laget som tok bronsemedalje i NM-stafetten i 2023, sammen med Jonas Vika og Mats Opsal – et øyeblikk som lagkameratene aldri vil glemme. Jonas Vika, en av Håvards lagkamerater, beskriver tapet som et sjokk og et nytt tragisk tap for langrennsnorge, som nylig mistet Guro Jordheim.

Vika fremhever Håvard som en livsglad og treningsglad gutt, med gode verdier og en positiv innvirkning på idrettsmiljøet. Han var ikke nødvendigvis den som søkte oppmerksomhet, men han satte et stort preg på Mjøsski som en lojal klubbkamerat og en som alltid stilte opp for andre. Håvard vil bli husket for sin livsglede og evnen til å følge sine drømmer. Han var en rollemodell for yngre utøvere i klubben, og inspirerte med sin dedikasjon og positive holdning.

Ulykken skjedde mens Håvard var på sykkeltur med en større gruppe, og Vika uttrykker sin dypeste medfølelse til alle som var involvert og til Håvards nærmeste. Han understreker at det er ufattelig trist når unge, friske mennesker mister livet i ulykker. Nyheten om Håvard Hovdes bortgang har også nådd Ringsaker kommune, hvor ordfører Kai Ove Berg uttrykker sin dypeste medfølelse til familien, venner og alle som kjente ham.

Berg beskriver Håvard som en dyktig idrettsutøver og et godt medmenneske, som gjorde seg bemerket både i klubben og i skimiljøet. Han understreker at det alltid er tragisk å miste unge mennesker, og at tankene nå går til de etterlatte i denne vanskelige tiden. Håvard Hovdes bortgang etterlater et stort tomrom i Mjøsski og i det lokale idrettsmiljøet. Han vil bli savnet for sin positive energi, sitt engasjement og sin gode karakter.

Minnet om hans prestasjoner på ski og hans varme personlighet vil leve videre. Dette er en påminnelse om hvor skjørt livet er, og hvor viktig det er å sette pris på hver dag





