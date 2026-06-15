Høy inflasjon og lønnsvekst gjør at renten forblir høy

Statistisk sentralbyrå legger fram nye prognoser som viser at inflasjonen vil ligge over målet i mange år fremover. Høy lønnsvekst og økte internasjonale priser drar opp prisveksten, og det medfører at Norges Bank vil holde styringsrenten høyt i en periode.

Prisvekst en er fortsatt klart over inflasjonsmålet. Høy lønn svekst og økte priser internasjonalt gjør at det tar tid før inflasjonen kommer ned mot 2 prosent, sier Thomas von Brasch, forsker i Statistisk sentralbyrå.

Prisveksten her hjemme holdes oppe av økte kostnader både i Norge og utlandet. Årets lønnsoppgjør endte med en ramme på 4,4 prosent. Samtidig bidrar høyere energi- og råvarepriser til økt prisvekst hos våre handelspartnere. Ifølge prognosene vil inflasjonen, målt ved konsumprisindeksen, avta fra 3,2 prosent i år til rundt to prosent i 2029.

Lønnsveksten anslås til 4,4 prosent i 2026, før den gradvis avtar mot tre prosent i 2029. Den årlige reallønnsveksten blir dermed om lag ett prosent i årene framover. Norges Bank satt opp styringsrenten i mai på grunn av høy inflasjon i begynnelsen av 2026. Den ligger nå på 4,25 prosent.

I mars varslet Norges Bank-sjef Ida Wolden Bache at det vil komme to rentehevinger i år. Den høye prisveksten gjør at vi venter en ny renteheving fra Norges Bank i år. Det kan skje allerede på torsdag, sier von Brasch. SSB venter at styringsrenten blir gradvis satt ned igjen fra midten av 2027, men kun hvis inflasjonen viser klare tegn til å avta.

Det forventes at styringsrenten vil falle til 3,5 prosent ved utgangen av 2029. Styringsrenten skal etter hvert ned igjen når vi får bedre kontroll på inflasjonen. Dette er svært viktige tall inn mot rentevurderingene. Tallene peker i retning av høy rente også i år, kommenterer sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge til Nettavisen.

SSB er et av de viktigste analysemiljøene i Norge, og de legger til grunn at det vil gå ganske bra med norsk økonomi i årene fremover. Veksten i norsk økonomi avtok fra midten av 2025 og gjennom første kvartal i år, etter markert oppgang fra midten av 2024. Vi venter at både privat og offentlig forbruk vil bidra klart til veksten framover.

Husholdningenes forbruk løftes av fortsatt reallønnsvekst, mens handlingsrommet i finanspolitikken gir rom for høy offentlig etterspørsel, sier von Brasch. Disse anslagene virker fornuftige og er en viktig påminnelse om at norsk økonomi klarer seg godt, til tross for diskusjonen om at mange har fått en svakere økonomi. For de fleste er økonomien i bedring, og mye tyder på at utviklingen vil fortsette i positiv retning fremover, forteller Knudsen.

Konflikten i Midtøsten har bidratt til at inflasjonen hos Norges handelspartnere har økt. Høyere energi- og råvarepriser bidrar til økte kostnader for husholdninger og bedrifter. Det trekker inflasjonen opp hos Norges handelspartnere, særlig i Europa, sier Roger Hammersland, forsker i Statistisk sentralbyrå. For euroområdet er inflasjonsanslaget oppjustert til 3,1 prosent i 2026.

Deretter ventes prisveksten å avta og ligge nær den europeiske sentralbankens mål på 2 prosent. BNP-veksten hos Norges handelspartnere har i gjennomsnitt ligget på om lag 2 prosent årlig siden 2005. Veksten anslås til 1,5 prosent i 2026, før den tar seg opp mot 2 prosent i 2029





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