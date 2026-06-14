Høydepunkter fra våre tester: Her er våre favoritter i 2026

Nettavisen tester produkter redaksjonelt og uavhengig. Her presenterer vi høydepunktene fra over 50 tester siden begynnelsen av mai, inkludert våre anbefalinger for tights, ørepropper, robotstøvsuger, trådløse støvsugere, androidtelefoner, lesebrett, pizzakutter, hvitløkspresser, lydboktjenester og spillkonsoller.

Hvis feriepengene brenner i Vipps-lomma eller du bare har lyst til å gjøre et godt kjøp så har vi oversikten du trenger. Siden begynnelsen av mai har vi publisert over 50 tester, og i denne saken gir vi deg de absolutte høydepunktene.

Våre tester er redaksjonelle og uavhengige. Det betyr at verken produsenter, importører eller annonsører kan påvirke hvilke produkter vi tester, hvordan vi tester, eller hva vi konkluderer. Du kan komme i kontakt med oss ved å sende e-post til paal.nisja@nettavisen.no. BEST I TEST: TIGHTS I april la vi ut en test av Baliam Swift Sculpting.

Dette er en heldekkende drakt for trening, spesielt tilpasset yoga. Den var en liten prøvesmak på vår virkelig store test av tights som kom i mai. I den store testen var det tre tights vi ga toppscore. Dette var en av dem.

Les hele testen her, der du også finner tightsen som du kun kjøper for å se bra ut på treningsstudioet. BEST I TEST: ØREPROPPER I den store testen vi gjorde av ørepropper ble det flere som kom ut med veldig god score. Hvilken du velger kommer veldig an på bruksområde. Vi kåret faktisk tre ørepropper til best i test.

En av disse tre sniker seg til å være best sammen med Apple Airpods. Les hele testen her. BEST I TEST: ROBOTSTØVSUGER Robotstøvsugerne har inntatt norske hjem, og det er store forskjeller. Vi har valgt ut en vi mener er best i test i 2026.

Les hele testen her. BEST I TEST: TRÅDLØS STØVSUGER Vi har testet mange trådløse støvsugere, men vi havnet på en favoritt. Les hele testen her. BEST I TEST: ANDROIDTELEFON Om du skal ha en androidtelefon har du veldig mange valg.

Vi anbefaler en før sommeren 2026. Les hele testen her. BEST I TEST: LESEBRETT Å lese bok på et dedikert lesebrett gir deg mange muligheter. I vår test har vi tre anbefalinger, men en vi mener er best.

Les hele testen her. BEST I TEST: PIZZAKUTTER Du kutter kanskje ikke pizzaen med det beste verktøyet. Les hele testen her. BEST I TEST: HVITLØKSPRESSE Det er enorme forskjeller på hvitløkspressene, både i pris og ytelse.

Vår vinner er dyrest, men også klart best. Les hele testen her. BEST I TEST: LYDØKTTJENESTE Å høre på lydbok er deilig avslapning, og av alle tjenestene har vi en favoritt. Les hele testen her.

BEST I TEST: SPILLKONSOLL Spillkonsollene har mye å tilby, men det er en god grunn til at vi mener vinneren fortjener betegnelsen best akkurat nå. Les hele testen her. Vi har også gjennomført svært mange enkelttester av produkter vi har gitt veldig god omtale. Følg det du er interessert i, og finn artiklene på For deg





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