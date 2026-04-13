Høye drivstoffpriser bekymrer: Panikkpreget prising og geopolitisk uro

Drivstoffprisene er skyhøye, og bilister merker presset. Samtidig truer geopolitisk uro i Hormuzstredet med å forverre situasjonen. Eksperter advarer om potensielle konsekvenser, inkludert drivstoffmangel og prisøkninger.

Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av E24s journalister. Det er dyrt å fylle drivstoff i disse tider, og mange bilister kjenner på lommeboken.

En kransjåfør i Alta forteller om bekymringene rundt de høye dieselprisene, som nådde 27,29 kroner per liter. Han følger nøye med på prisene og merker at det går ut over økonomien, spesielt når det er lengre turer i helgene.

En annen bilist, Jens-Harald Jensen, brukte 2000 kroner på en full tank, og han ser også effekten av de høye drivstoffprisene på kilometergodtgjørelsen i jobben. Han setter pris på kuttet i veibruksavgiften, men kjenner fortsatt på presset.

Den geopolitiske situasjonen i Hormuzstredet er også en viktig faktor som påvirker drivstoffprisene. Blokkaden av Hormuzstredet fører til bekymringer for olje- og gassforsyningen, og internasjonale eksperter advarer om potensielle konsekvenser.

Samtidig som tankene fylles til rekordpriser, pågår det geopolitiske spenninger i kulissene, hvor USA og Iran fortsatt ikke har kommet til enighet, og dette bidrar til å skape bekymringer. I forrige uke førte den geopolitiske situasjonen til at oljeprisene steg kraftig, med en økning på over 100 dollar fatet for Nordsjøoljen Brent (spot), og gassprisen i Europa økte.

Helge André Martinsen i DNB Carnegie peker på at det er mye mer panikkpreget prising i det fysiske markedet for olje og flydrivstoff, mens det i olje for leveranse om noen måneder ikke er stor panikk ennå. Men han advarer om at dette kan endre seg dersom situasjonen vedvarer.

Det er også en bekymring for at skip som ikke kan passere Hormuzstredet, vil føre til en ytterligere tilspissing av situasjonen, som vil påvirke lagrene og verdikjedene, og det er først i mai-juni man forventer større problemer. Martinsen mener at dersom dette fortsetter, vil olje- og gassprisene fortsette å stige, og man vil oppleve mangel på energi og oljeprodukter.

Det er varslet om potensiell drivstoffmangel i Europa om bare tre-fire uker hvis situasjonen i Hormuzstredet fortsetter. Dette kan også påvirke det kommende mellomvalget i USA hvis drivstoffprisene fortsetter å holde seg høye.

I Finnmark er det lange avstander, og en bilist forteller at han bruker en halv tank på en tur til Hammerfest. Han er glad for det midlertidige kuttet i veibruksavgiften, men ønsker tiltak som fungerer over tid. Han har også erfaring med elbil, men opplevde at den fungerte dårlig i kulda.

Martinsen i DNB Carnegie påpeker at det er ytterligere eskaleringsrisiko i øyeblikket, og at det fysiske markedet kan gi en indikasjon på fremtidige priser. Markedet ser ut til å tro at dette vil avsluttes snart, men dette er usikkert, og det spekuleres i prisene frem mot desember, hvor kontrakten for olje ligger på 83 dollar fatet





