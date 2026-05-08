Høye strømpriser gir både kostnader og økte inntekter for staten

Statkrafts høye inntekter i første kvartal har bidratt til å dekke kostnadene for norgespris, mens mindre snø i fjellet har redusert strømproduksjonen. Regjeringen vil justere budsjettet i mai.

Høye strømpriser har hatt en betydelig innvirkning på statens økonomi, både gjennom økte kostnader for norgespris og samtidig økte inntekter fra kraftproduksjon. I første kvartal av året kunne inntektene fra Statkraft alene dekke utgiftene til norgespris, som lå på 8,5 milliarder kroner.

Dette fremhever Statkraft-sjef Birgitte Ringstad Vartdal, som forklarer at 95 prosent av Statkrafts inntekter går tilbake til staten gjennom skatt og utbytte på norsk vannkraft. – Når Statkraft tjener mer penger, får staten høyere inntekter, og det bidrar til å kompensere for høyere kostnader på norgespris, sier hun til NTB. Pressetalsperson Lars Magnus Günther i Statkraft understreker at inntektene fra Statkraft alene i første kvartal var tilstrekkelig til å finansiere norgespris.

Han påpeker imidlertid at staten også har inntekter fra andre kraftselskaper, noe som bidrar til den totale økonomien. Regjeringen hadde opprinnelig satt av 9,1 milliarder kroner til norgespris for hele året, men dette vil bli justert opp i revidert nasjonalbudsjett i mai. Fornybar Norge har beregnet at staten hadde en nettovinst på 4,3 milliarder kroner i de første tre månedene av året, basert på økte strømpriser og utgifter til norgespris.

Statkraft-sjefen forklarer at de høye prisene delvis skyldes påvirkning fra krigen i Midtøsten, som presser gassprisene i Europa opp. Men hovedårsaken er mindre snø i fjellet i Norge, noe som har ført til lavere strømproduksjon i alle strømsoner utenom Nord-Norge i første kvartal sammenlignet med i fjor. – Vi prøver å balansere vannet ut over året. Med mindre snø i fjellet blir det implisitt mindre produksjon, sier hun.

Hun understreker at de ikke er bekymret for fyllingen i reservoarene til våren, men at de følger med på situasjonen framover mot sommeren, høsten og inn i vinteren. – Det er normale mengder vann i reservoarene i dag. Men det er mindre snø i fjellet, som gjør at vi forventer mindre smelting og tilsig gjennom våren og inn i sommeren.

Norge er et værbasert system, så det er veldig avhengig av værutviklingen fremover, hvordan situasjonen vil se ut over tid, sier hun





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Strømpriser Norgespris Statkraft Vannkraft Energi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Statkrafts inntekter er nok til å finansiere norgesprisHøye strømpriser har gjort norgespris dyrere for staten, men gir også økte inntekter. I første kvartal kunne inntektene fra Statkraft alene betalt ordningen.

Read more »

Statkrafts inntekter er nok til å finansiere norgesprisHøye strømpriser har gjort norgespris dyrere for staten, men gir også økte inntekter. I første kvartal kunne inntektene fra Statkraft alene betalt ordningen.

Read more »

Statkrafts inntekter er nok til å finansiere norgesprisHøye strømpriser har gjort norgespris dyrere for staten, men gir også økte inntekter. I første kvartal kunne inntektene fra Statkraft alene betalt ordningen.

Read more »

Statkrafts inntekter er nok til å finansiere norgesprisHøye strømpriser har gjort norgespris dyrere for staten, men gir også økte inntekter. I første kvartal kunne inntektene fra Statkraft alene betalt ordningen.

Read more »