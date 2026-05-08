Høye strømpriser gir økte inntekter til staten, men dyrere norgespris

Statkraft-sjef Birgitte Ringstad Vartdal forklarer hvordan høye strømpriser fører til økte inntekter for staten, selv om det også gjør norgespris dyrere. I første kvartal kunne Statkrafts inntekter alene dekke kostnadene knyttet til norgespris. Regjeringen vil justere budsjettet i mai, og Fornybar Norge har beregnet at staten gikk 4,3 milliarder kroner i pluss i de første tre månedene av året.

– Når Statkraft tjener mer penger, får staten høyere inntekter, og det bidrar til å kompensere for de høyere kostnadene på norgespris, sier Statkraft-sjef Birgitte Ringstad Vartdal. Hun forklarer at av hver 100 kroner som Statkraft tjener, går 95 kroner tilbake til staten gjennom skatt og utbytte på norsk vannkraft. Slik at når Statkraft tjener mer, får staten høyere inntekter, og det bidrar til å kompensere for høyere kostnader på norgespris.

Ifølge Statkrafts pressetalsperson Lars Magnus Günther, finansierer inntektene fra Statkraft alene kostnadene på 8,5 milliarder kroner i første kvartal. – Staten har også inntekter fra mange andre kraftselskaper enn oss, så vi er bare et bidrag av totalen, sier Vartdal. Da Statkraft-sjefen la fram kvartalsresultatet torsdag, sa hun at de høye inntektene er drevet av høyere kraftpriser i Norden.

Regjeringen hadde opprinnelig satt av 9,1 milliarder kroner til norgespris for hele året, men dette vil bli justert opp i revidert nasjonalbudsjett i mai. Fornybar Norge gjorde i slutten av forrige måned en beregning der de la sammen statens totale inntekter på økte strømpriser og de økte utgiftene til norgespris i årets første tre måneder. De kom da fram til at staten gikk 4,3 milliarder kroner i pluss i disse tre månedene.

Statkraft-sjefen sier at de høye prisene delvis skyldes påvirkning fra krigen i Midtøsten, som presser gassprisene i Europa opp. Men hovedårsaken er mindre snø i fjellet i Norge. Dette bidro også til at Statkraft hadde lavere strømproduksjon i alle landets strømsoner utenom Nord-Norge i første kvartal, sammenlignet med i fjor. – Det skyldes at vi prøver å balansere det vannet som vi har ut over året.

Med mindre snø i fjellet blir det implisitt mindre produksjon, sier hun. Hun sier at de ikke er bekymret for fyllingen i reservoarene til våren, men at de følger med på situasjonen framover mot sommeren, høsten og inn i vinteren. – Det er normale mengder vann i reservoarene i dag. Men det er mindre snø i fjellet, som gjør at vi forventer mindre smelting og tilsig gjennom våren og inn i sommeren.

Nå er jo Norge et værbasert system, så det er veldig avhengig av værutviklingen fremover, hvordan situasjonen vil se ut over tid, sier hun





