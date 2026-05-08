Høye strømpriser gir statens økonomi både kostnader og inntekter

Statkrafts økte inntekter i første kvartal har bidratt til å dekke kostnadene for norgespris, mens mindre snø i fjellet har redusert strømproduksjonen. Staten har gått i pluss på grunn av høye strømpriser.

Høye strømpriser har satt staten i en kompleks økonomisk situasjon. Mens kostnadene for norgespris har stigen, har staten samtidig fått økte inntekter fra kraftsektoren. Statkraft , Norges største kraftprodusent, har i første kvartal av 2024 tjent så mye at inntektene alene kunne dekke utgiftene til norgespris.

Dette fremgår av en uttalelse fra Statkraft-sjef Birgitte Ringstad Vartdal til NTB. Hun understreker at 95 prosent av Statkrafts overskudd går tilbake til staten gjennom skatt og utbytte. Vartdal sier at når Statkraft tjener mer, bidrar det til å kompensere for de økte kostnadene knyttet til norgespris. Dette skjer fordi kraftprisene i Norden har vært høye, noe som har ført til økte inntekter for kraftselskaper som Statkraft.

I første kvartal betalte Statkraft så mye i skatter og avgifter at det alene kunne finansiere de 8,5 milliarder kroner som staten har brukt på norgespris i samme periode. Pressetalsperson Lars Magnus Günther i Statkraft bekrefter at statens inntekter fra kraftsektoren er betydelige. Han påpeker at Statkraft bare er ett av flere kraftselskaper som bidrar til statens inntekter.

Regjeringen hadde opprinnelig budsjettert med 9,1 milliarder kroner til norgespris for hele 2024, men dette beløpet vil bli justert opp i revidert nasjonalbudsjett i mai. Fornybar Norge har gjort en beregning som viser at staten har gått 4,3 milliarder kroner i pluss i første kvartal på grunn av økte strømpriser. Vartdal forklarer at høye strømpriser skyldes flere faktorer, blant annet krigen i Midtøsten som presser gassprisene i Europa.

Men hovedårsaken er mindre snø i fjellet i Norge, noe som har ført til lavere strømproduksjon i de fleste strømsonene i landet. Statkraft har hatt lavere produksjon i alle sonene utenom Nord-Norge i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Dette skyldes at selskapet prøver å balansere vannforbruket gjennom året. Med mindre snø i fjellet blir det mindre smelting og tilsig, noe som påvirker produksjonen.

Vartdal sier at reservoarene i dag har normale vannmengder, men at de følger situasjonen nært framover mot sommeren, høsten og vinteren. Hun understreker at Norge er et værbasert system, og at værutviklingen vil være avgjørende for vannforholdene i tiden som kommer.





