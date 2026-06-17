Høye strømpriser i Sverige kan påvirke Norge

Tekniske problemer i svensk kjernekraft, lav fyllingsgrad i vannmagasiner og geopolitisk uro skaper et prissjokk som kan spre seg til Norge. Men norske husholdninger med norgespris er stort sett beskyttet.

Reaktortrøbbel og lav fyllingsgrad ser ut til å gi svært høye strømpriser i Sverige . Prissjokk et kan også krysse landegrensen til Norge . For tiden står mer enn halvparten av den svenske kjernekraftproduksjonen stille.

Og når ting først begynne å halte, pleier forsinkelsene å øke på, skriver nyhetsbyrået TT. Tekniske problemer og reparasjoner er årsakene til redusert kapacitet ved kjernekraftverkene. Situasjonen blir ikke lysere av at det meldes om lavere fyllingsgrad enn vanlig i svenske og norske vannmagasiner. Tar man i tillegg med Ukraina-krigen og den uavklarte situasjonen i Hormuzstredet i betraktning, får man noe som begynner å ligne en perfekt storm.

De nåværende prognosene peker på dobbelt så høye sommerpriser i Sverige sammenlignet med i fjor. Situasjonen er ventet å vedvare. Prissjokket kan også bevege seg vestover. Det norske kraftsystemet er tett koblet til resten av Norden, og det norske markedet lar seg derfor påvirke av prisene i våre naboland.

- Vi må være innstilt på at kraftprisene i sommer blir høyere enn vi er vant med. Utover magasinfylling vil også gasspriser og været i Europa påvirke de norske strømprisene i månedene framover, meldte direktør i energi- og konsesjonsavdelingen Inga Norberg i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding i starten av juni. Likevel er det ikke slik at norske strømkunder nødvendigvis behøver å bekymre seg over situasjonen.

De fleste husholdningskunder i Sør-Norge har norgespris, som gir en fast pris på 50 øre per kWh med mva. (40 øre uten mva. ) for strømforbruk hjemme og på hytta. De vil derfor ikke påvirkes i stor grad av økte kraftpriser.

Det er heller næringslivet og offentlig virksomhet som tar støyten. De som ikke har norgespris, har ordinær strømstøtte. Når spotprisen går over 77 øre/kWh dekker den 90 prosent av prisen over dette nivået. Det skal også utveksles strøm mellom Norge og resten av Europa denne sommeren.

I sommermånedene er det vanligvis mindre produksjon fra vind og mer fra sol på kontinentet. Da vil Norge typisk importere mye kraft på dagtid og eksportere om natten. Norge er normalt nettoeksportør av kraft i sommerhalvåret. Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere.

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Strømpriser Sverige Norge Kjernekraft Vannmagasin Norgespris Prissjokk

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