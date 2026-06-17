Høyesterett avgjør saken mot Nordic Mining: Statens tillatelse til gruvedumping i Førdefjorden ugyldig

Høyesterett har avgjort en sak mot Nordic Mining, som kjempet mot tillatelsen til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden. Dommen slår fast at tillatelsen er ugyldig, og at selskapet har hatt utfordringer med produksjonen.

Saken oppdateres. Naturvernere har i mange år kjempet mot Nordic Mining s prosjekt for å utvinne blant annet rutil (titandioksid, som brukes som hvitt fargestoff ) i Engebøfjellet i Vevring i Vestland fylke.

I 2023 gikk Naturvernforbundet og Natur og Ungdom til sak mot staten fordi de mente tillatelsen til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden stred med EUs vanndirektiv og var ugyldig. Organisasjonene tapte saken i Oslo Tingrett i 2024. Året etter vant de ankesaken i Borgarting Lagmannsrett, som mente at tillatelsene til utslipp og drift ikke var gyldige. Nå har Høyesterett avgjort saken.

Ifølge dommen, først omtalt av NRK, er statens tillatelse til gruvedumping i Førdefjorden ugyldig. Har hatt utfordringer Nordic Mining produserte 5.587 tonn granat og 230 tonn rutil fra gruven i Engebøfjellet i første kvartal. Nordic Mining har meldt om utfordringer med produksjonen, blant annet upålitelig utstyr, og at det jobber med å løse dette. Selskapet fikk et resultat før skatt på minus 156 millioner kroner i første kvartal.

Tidligere hadde Nordic Mining et mål om å nå full kapasitet innen andre kvartal 2026. Tidligere i år sa de at målet var å nå full kapasitet i løpet av 2026





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