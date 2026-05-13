Høyesterett på Impeachment - Murdaughs

Onsdag utviste den amerikanske høyesteretten drapsdommen mot Alex Murdaugh. Nå må han gjennom én ny rettssak, og saken er aktuell for USA og internationalt nivå. Han er av anklaget for drap på kona og sønnen sitt.

Lytt til saken Som kortversjon viser VGs journalister til grunn: Onsdag opphevet høyesterett i delstaten South Carolina det store drapet mot den tidligere stjerneadvokaten Alex Murdaugh (57).

Han fikk to livstidsdommer og 27 og 40 års fengsel for drap på kona og sønnen. Nå opphører dette regeret over dråpene. Bakgrunnen er oppførselen til rettsbetjenten Becky Hill, som skrev bok om rettssaken. Murdaughs forsvarere mener hun påvirket juryet upassende, som blant annet ved å antyde at det gjaldt Alex Murdaugh.

Hill selv ble tiltalt i fjor for falsk forklaring og tjenesteforsømmelse. Hun erkjente straffskyld i desember 2025 og ble dømt til tre års betinget fengsel





