Høyesterett slår fast: Nordic Mining må slutte å dumpe gruveavfall i Førdefjorden

Høyesterett har avkjort Nordic Minings tillatelse til å deponere gruveavfall i Førdefjorden. Miljøorganisasjoner har vunnet på alle nivåer, men regjeringsadvokaten sier dumpingen kan fortsette inntil videre.

Nordic Mining fikk allerede i 2015 tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden . Onsdag fastslo Høyesterett at denne tillatelsen er ugyldig. Likevel sier regjeringsadvokaten at dumpingen vil fortsette inntil videre.

Høyesterett konkluderer i dommen med at enhver tiltak som forringer kvaliteten på en vannforekomst må begrunnes i tvingende allmenne hensyn, i tråd med vannforskriften og vanndirektivet. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, som saksøkte staten i 2022, har dermed vunnet på alle nivåer: i Efta-domstolen, Borgarting lagmannsrett og nå Høyesterett. Lederen i Natur og Ungdom, Sigrid Hoddevik Losnegård, uttrykte stor lettelse over utfallet og understreker at selskapet nå er pålagt å avslutte dumpingen og at rettsvernet for naturet er sikret.

Spørsmålet i saken var om Nordic Minings konsesjon, gitt av den norske staten, var gyldig. Denne konsesjonen innebar ikke bare gruvedrift på Engebøfjellet, men også deponering av avfall på bunnen av Førdefjorden. Høyesterett har slått fast at tillatelsene er ugyldige. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) kommenterer at departementet vil følge opp dommen og vurdere om vedtaket kan rettes, men uten umiddelbar stans av deponeringen.

Saken startet i 2022 da Oslo tingrett ga staten medhold. Deretter ga Borgarting lagmannsrett miljøorganisasjonene medhold. Høyesteretts prosess fant sted fra 27. april til 5. mai, men er kun et ledd i et langvarig rettslig og politisk maraton. Staten har i hele saken stått på Nordic Minings side, med regjeringsadvokatene som representerte både Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Regjeringsadvokat Karen Mellingen uttalte at staten vil følge dommen lojalt, men at det ikke medfører umiddelbar stans, og at selskapet kan fortsette med de strenge miljøkravene som allerede gjelder. SV og MDG reagerte med stor tilfredshet på dommen. MDGs stortingsrepresentant Marius Dalin sa partiet forventer at regjeringen trekker utslippstillatelsen tilbake mens saken gjennomgås på nytt.

SV-nestleder Lars Haltbrekken sa Nordic Mining gjør seg skyldig i grov miljøkriminalitet hvis de fortsetter dumping, og at dommen viser at det ikke er lov å forurense fjordene bare for næringsdrift. Rødt-nestleder Sofie Marhaug sluttet opp med samme budskap





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Høyesterett Nordic Mining Førdefjorden Gruveavfall Miljø Deponering

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