Høyesterett slår fast: Ugyldige tillatelser for gruveavfall i Førdefjorden

Høyesterett har funnet statens tillatelser for dumping av gruveavfall i Førdefjorden være ugyldige. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vinner etter atten års kamp. Miljøorganisasjonene krever umiddelbar stans, mens regjeringen mener Nordic Mining kan fortsette inntil videre. Domenen setter ny høyere terskel for forurensning av vannforekomster.

Høyesterett har slått fast at statens tillatelser for dumping av gruveavfall i Førdefjorden er ugyldige, og gir dermed Naturvernforbundet og Natur og Ungdom medhold etter atten års juridisk og politisk kamp.

Miljøorganisasjonene krever en umiddelbar stans av dumpingen, mens regjeringsadvokaten opplyser at Nordic Mining kan fortsette driften inntil videre. Domenen setter en høyere terskel for å tillate forurensning av norske vannforekomster, noe som kan få store konsekvenser for andre miljøsaker. - Høyesterett slår i sin dom fast at vedtakene er ugyldige. Etter vannforskriften og vanndirektivet må tiltak som forringer kvaliteten av en vannforekomst, være begrunnet i tvingende allmenne hensyn, skriver Høyesterett i dommen onsdag.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, som saksøkte staten i 2022, har dermed fått medhold i Efta-domstolen, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett. - Dette er en historisk seier for Førdefjorden, naturen og miljøbevegelsen. Statens tillatelse til dumping av 170 millioner tonn med gruveavfall i Førdefjorden er ulovlig. Vi har hatt rett hele tiden.

Nå må dumpingen stanse umiddelbart, sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen. Etter atten års kamp har Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vunnet over staten i en av de mest profilerte sakene i miljøbevegelsens historie. Rettssaken i Høyesterett varte fra 27. april til 5. mai, men er bare foreløpig siste ledd i et rettslig og politisk maraton.

Spørsmålet var om det var gyldig at Nordic Mining fikk tillatelse fra den norske staten til å ikke bare drive gruvedrift i Engebøfjellet, men også lagre avfall i et sjødeponi på bunnen av Førdefjorden. - Høyesterett har konkludert med at de gitte tillatelsene er ugyldige. Det tar vi naturligvis på alvor. Nå vil vi i første omgang følge opp dommen ved å vurdere om vedtaket kan rettes, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en kommentar til dommen.

- Dommen vil få store konsekvenser Sigrid Hoddevik Losnegård, leder i Natur og Ungdom tror at denne dommen vil få store konsekvenser også for andre saker. - Heretter kan ikke myndighetene tillate forurensning av fjorder, elver eller vann uten en veldig god grunn. I dag har vi fått etablert at terskelen er mye høyere enn det som har vært praksis i mange saker. Dette vil redde mye natur, sier Hoddevik Losnegård.

Regjeringen mener Nordic Mining inntil videre kan fortsette driften og deponeringen av gruveavfall i Førdefjorden. - Staten vil selvsagt følge opp dommen lojalt og som Høyesterett skriver, gjøre en ny vurdering av saken. Dette betyr ikke umiddelbar stans av deponeringen, og selskapet kan fortsette driften med de strenge miljøkravene som gjelder, sier regjeringsadvokat Karen Mellingen i en epost til NTB. Både Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener regjeringen må hindre en ny start.

- Vi kan ikke ha det slik at virksomheten får fortsette selv om tillatelsene kjennes ugyldige, sier Gulowsen. Sofie Marhaug, nestleder i Rødt og miljøpolitisk talsperson, mener dommen er viktig. - Nå må Nordic Mining avslutte sin forurensende virksomhet umiddelbart. Utslippene er ulovlige.

Vi forventer at miljøminister Bjelland-Eriksen rydder opp. Hun mener at utfallet viser at det ikke er lov å forurense fjordene våre bare fordi noen vil drive næringsvirksomhet. - Dette må få konsekvenser for resten av forvaltningen. Det må stilles langt strengere krav til næringsaktører - og bli slutt på sjødeponi, avslutter Marhaug.

- Nå må dumpingen av gruveavfallet stanse så raskt som overhodet mulig. Slik at fjorden ikke blir mer forurenset enn den allerede er og at fjorden en dag kan bli frisk igjen, sier SVs Lars Haltbrekken





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