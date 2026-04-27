Høyesteretten skal avgjøre om Førdefjorden-saken: Miljøorganisasjoner og staten i kamp om gruveavfall

En langvarig rettssak om gruveavfall i Førdefjorden skal nå avgjøres i Høyesteretten. Miljøorganisasjoner og staten står overfor hverandre i en sak som kan ha store konsekvenser for miljøet og mineralutvinningen i Norge.

Rettssaken som er berammet til å vare til 5. mai, kan bli et endelig punktum for den mangeårige striden. Det har vært en langvarig kamp om retten til mineralene mellom Nordic Mining og Arctic Mineral Resources, som først ble avgjort i Høyesterett i førstnevntes favør i 2024.

Siden i høst har miljøorganisasjonene Naturvernforbundet og Natur og Ungdom forsøkt å stanse gruvedumpingen mens saken er under behandling gjennom en midlertidig forføyning. De har tapt i både tingretten og lagmannsretten. Hovedsporet i saken er om det er gyldig at Nordic Mining har fått tillatelse fra den norske staten til å drive gruvedrift i Engebøfjellet og lagre avfall i et sjødeponi på bunnen av Førdefjorden. Tillatelsene ble gitt av Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Miljødirektoratet.

I januar 2017 ga Eftas overvåkingsorgan Esa grønt lys for dumping av gruveavfall i Førdefjorden, men ni år senere har de åpnet sak mot Norge for brudd på vanndirektivet. Dette følger opp Efta-domstolens beslutning om at økonomiske hensyn ikke er nok for å åpne for unntak fra miljømålene i vanndirektivet. EU-kommisjonen har også kommet med uttalelser om saken.

Høyesteretten må nå ta i betraktning denne omdreiningen når de fra mandag og fram til 5. mai skal høre argumentene til miljøorganisasjonene og staten. I dette saksforløpet har de bak seg en dom fra Oslo tingrett som ga staten medhold, og en dom fra Borgarting lagmannsrett som ga miljøorganisasjonene medhold. Lagmannsretten konkluderte i august i fjor at samtlige tillatelser var ugyldige, fordi de var gitt i strid med vanndirektivet og vannforskriften.

Staten valgte å anke, og Høyesteretts ankeutvalg valgte å ta saken. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier at staten anket dommen fordi det er prinsipielt viktig med en tydelig avklaring fra Høyesterett. Staten mener at tillatelsene er gyldige og at dommen i lagmannsretten ikke konkluderer med at sjødeponiet i seg selv er ulovlig.

Regjeringsadvokaten har påpekt at dommen ikke sier at et slikt sjødeponi er ulovlig, men at det ikke er foretatt en tilstrekkelig grundig og oppdatert analyse av fordeler og ulemper. Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen mener sjansen for at staten skal vinne i Høyesterett er svært liten og at det eneste ansvarlige er å trekke utslippstillatelsen tilbake. Natur og Ungdoms leder Sigrid Hoddevik Losnegård sier at staten kommer til å tape i Høyesterett, men at de må redde Førdefjorden.

Miljøorganisasjonene har hentet inn rapporter som viser at gruveavfallet vil føre til skader på det biologiske mangfoldet i området og at det er funnet flere sårbare og rødlistede arter. Selv om saken ikke berører selve gruvedriften på Engebøfjellet, som inneholder forekomster av mineralene rutil og granat, har den blitt tilskrevet en viss sikkerhetspolitisk betydning av regjeringen. Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) har sagt at utvinning fra Engebø-fjellet vil bidra til en stabil og trygg leveranse av titanråstoff i lang tid.

En høyesterettsdom mot gruvedeponiet i Førdefjorden kan også stille gruvedeponiet i Repparfjord i tvil. Planen er å dumpe opptil 170 millioner tonn gruveavfall i fjorden de kommende 50 år. Ifølge flere rapporter vil dette føre til store skader på livet i fjorden. Klima- og miljødepartementet ga i 2015 tillatelse etter forurensningsloven til gruvedrift i Engebøfjellet, inkludert deponering av gruveavfall i Førdefjorden.

Miljøorganisasjonene tok i november 2022 ut søksmål mot staten med krav om at vedtaket om tillatelsene om utslipp skulle kjennes ugyldige. Høsten 2024 var byggearbeidene og installasjonene i anlegget i Engebø i hovedsak ferdigstilt, og gruvedriften startet opp i oktober. Saken ble anket. I august 2025 slo Borgarting lagmannsrett fast at statens tillatelser til sjødeponi er ugyldige og i strid med vannforskriften og EUs vanndirektiv





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Esa åpner formell sak mot Norge om vanndirektivet i Førdefjorden-sakenEftas overvåkingsorgan Esa kritiserer Norge for ikke å ha dokumentert tilstrekkelige grunner for å tillate forringelse av miljøet i Førdefjorden, i strid med vanndirektivet. Saken behandles samtidig i Høyesterett. Esa mener unntakene Norge har benyttet i Førdefjorden og Repparfjorden ikke er berettiget.

Read more »

Esa åpner formell sak mot Norge om vanndirektivet i Førdefjorden-sakenEftas overvåkingsorgan Esa kritiserer Norge for ikke å ha dokumentert tilstrekkelige grunner for å tillate forringelse av miljøet i Førdefjorden, i strid med vanndirektivet. Saken behandles også i Høyesterett. Esa mener unntakene Norge har benyttet i Førdefjorden og Repparfjorden ikke er berettiget.

Read more »

Miljødepartementet må forsvare gruveavfall-tillatelserEftas overvåkingsorgan Esa åpner formell sak mot Norge om vanndirektivet med bakgrunn i Førdefjorden-saken. Samtidig skal Høyesterett se på det samme.

Read more »

Miljødepartementet må forsvare gruveavfall-tillatelserEftas overvåkingsorgan Esa åpner formell sak mot Norge om vanndirektivet med bakgrunn i Førdefjorden-saken. Samtidig skal Høyesterett se på det samme.

Read more »

Miljødepartementet må forsvare gruveavfall-tillatelserEftas overvåkingsorgan Esa åpner formell sak mot Norge om vanndirektivet med bakgrunn i Førdefjorden-saken. Samtidig skal Høyesterett se på det samme.

Read more »

Esa åpner formell sak mot Norge om vanndirektivet i Førdefjorden-sakenEftas overvåkingsorgan Esa kritiserer Norge for ikke å ha dokumentert tilstrekkelige grunner for å tillate forringelse av miljøet i Førdefjorden, i strid med vanndirektivet. Saken behandles også i Høyesterett. Esa mener unntakene Norge har benyttet i Førdefjorden og Repparfjorden ikke er berettiget.

Read more »