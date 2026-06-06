Høyre foreslår 100 millioner til start av Stad skipstunnel i revidert budsjett

I sin alternative reviderte statsbudsjett legger Høyre inn en startbevilgning på 100 millioner kroner til Stad skipstunnel, et prosjekt som skal gi tryggere sjøtrafikk forbi Stadlandet ved å erstatte den værutsatte sjøveien med en tunnel i fjellet. Dette skjer etter nye beregninger viser en kostnad på minst 8,6 milliarder kroner, og med et bredt oppbak fra kystkommuner og sjøfartsorganisasjoner. Partiene er uenige, og Senterpartiet står nå som nøkkelen til å sikre finansiering i revidert budsjett.

For å sikre tryggere sjøtrafikk forbi Stadlandet, foreslås det å bygge en skipstunnel gjennom fjellet i stedet for å passere over det værutsatte Stadhavet. Høyre har i sin alternative reviderte statsbudsjett lagt til en startbevilgning på 100 millioner kroner til prosjektet.

Dette skjer mot bakgrunn av nye kostnadsoppdateringer som viser at totalprisen nå anslås til minst 8,6 milliarder kroner, langt over tidligere bekreftede rammer. Finansminister Jens Stoltenberg har tidligere uttalt at regjeringen vil prioritere drift og vedlikehold framfor store investeringer. Ine Marie Eriksen Søreide, Høyres parlamentariske leder, påpeker at partiet alltid har støttet tunnelprosjektet, men at det nå er tid for å handling for å sikre en start.

Hennes mening er at uten en bevilgning i revidert budsjett nå, vil prosjektet stå i fare for å bli forsinket ytterligere. Tiden er her og nå ifølge Søreide, med fristen for å sikre finansiering utloper i august. Hun understreker at det er Senterpartiet som må forhandle inn midlene i det reviderte nasjonalbudsjettet, ettersom de er en del av regjeringskoalisjonen. Dersom Senterpartiet ikke prioriterer dette, vil det ikke bli noe gjennomført.

Et bredt flertall av ordførere fra kystkommuner i Møre og Romsdal og Vestland, inkludert Stad, Ålesund, Kinn og Bremanger, har også utfatt et felles opprop der de ber regjeringen og Stortinget gi Kystverket grønt lys for å kåre en vinner og signere kontrakt. Dessuten har sju sjøfartsorganisasjoner, som representerer over 300 rederier, 3600 fartøy og 30.000 sjøfolk, tatt til orde for å realisere tunnelprosjektet av viktighet for kystnæringene og sjøsikkerheten.

Monica Molvær, stortingsrepresentant for Høyre, berøker prosjektets store betydning for både næringslivet og eksporten langs kysten. Hun forklarer at når fiskerbåtene må stoppe opp på grunn av dårlig vær på Stadhavet, har det direkte konsekvenser for ferskhet og verdi av fisken. Selv om den nåværende startbevilgningen på 100 millioner er tilstrekkelig for å initiere prosessen, understreker Søreide at videre finansiering vil være nødvendig i kommende budsjetter.

Hun antyder også at Høyre i budsjettet for 2026 vil fortsette anbudsprosessen for å få endelige prislapper, basert på flere gjennomganger som har gjort dem tryggere på kostnadene. Det er viktig å ha skarp kostnadskontroll ettersom dette er et komplekst og Newt-byggprosjekt, men potensialet for å redusere reisetid og øke sikkerheten er enormous. Konflikten om tunnelen kan også bli et viktig tema i kommende valgkamp, mellom dem som vil bygge og dem som mener prosjektet er for dyrt





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