Høyre kritiserer venstresiden for å skylde på Norges Bank

Høyres nestleder Ola Svenneby mener venstresiden bruker Norges Banks sjef som en avledningsmanøver fra egen pengebruk og kritiserer deres utspill om rentepolitikk.

Høyre s nestleder Ola Svenneby kritiserer venstresiden for å bruke Norges Bank s sjef Ida Wolden Bache som en avledningsmanøver fra egen pengebruk. Han mener at partiene på venstresiden retter kritikk mot sentralbanken i stedet for å vurdere hvordan deres egen pengebruk kan ha bidratt til økt prisvekst.

Svenneby påpeker at Rødt har kalt Wolden Bache for «høyreorientert», mens LO har henvendt seg direkte til Norges Bank, som opererer under Finansdepartementet. Han argumenterer for at dersom disse partiene virkelig var opptatt av saken, ville de ha rettet kritikken mot sitt eget budsjettflertall, noe de tilsynelatende ikke tør.

Debatten om rentesetting har vært intens de siste ukene, med flere politiske utspill, inkludert LO-leder Kine Asper Vistnes’ ønske om at Norges Bank ikke øker styringsrenten, da hun frykter det vil motarbeide lønnsoppgjøret. Frp-leder Sylvi Listhaug mener Vistnes blander seg inn i pengepolitikken, mens statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ikke ser grunn til å beklage utspillet.

Svenneby er kritisk til utspillene fra sine politiske motstandere, og hevder at de samme partiene som ønsker mest offentlig pengebruk, og dermed høyest prisvekst, er de mest høylytte i å skylde på Norges Bank og sentralbanksjefen. Han mener de burde starte med å se på sin egen pengebruk før de kritiserer andre.

Han understreker at det er fint med debatt om riktig rentenivå og pengepolitikk, men at det har utviklet seg til en kampanje fra venstresiden for å skylde på eksterne forhold. Svenneby påpeker at SSB sine tall viser at prisveksten først og fremst skyldes innenlandsøkonomien, som er knyttet til statlig pengebruk.

Han imøtegår kritikken om Høyres nylige bidrag til kutt i veibruksavgiften og CO2-avgiften, og argumenterer for at det kommer an på hvordan pengene brukes, og at skatte- og avgiftsreduksjoner ikke er like inflasjonsdrivende som økt offentlig pengebruk. Han understreker regjeringens ansvar for å sørge for inndekning i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen har varslet en evaluering av sentralbankloven i 2026. Loven slår fast at Norges Bank ikke kan instrueres, med unntak av ekstraordinære situasjoner, og at pengepolitikken skal være politisk uavhengig.

Marie Sneve Martinussen, partileder i Rødt, inviterer Svenneby til en debatt om pengepolitikk og anklager ham for å forsøke å plassere skylden for fremtidige renteøkninger på politiske fiender. Hun påpeker at mange faktorer spiller inn, og at 35 prosent av kjerneinflasjonen skyldes importerte varer og tjenester, samt at oljeprisøkninger ennå ikke har hatt full effekt på norsk økonomi.

Martinussen ønsker en debatt om Norges Banks mandat, og mener det bør endres for å likestille arbeidsløshet og inflasjon, og for å skille tydeligere mellom prisimpulser fra norske og utenlandske forhold. Hun argumenterer for at dagens mandat ikke er tilpasset en mer urolig verdensøkonomi med prissjokk fra krig, pandemier og geopolitiske spenninger





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norges Bank Rentepolitikk Inflasjon Pengebruk Høyre Rødt LO

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ukraina og Norges avhengighet av utenlandsk teknologiUkraina er sterkt avhengig av amerikanske teknologiselskaper som Microsoft, AWS og Google Cloud, noe som skaper sårbarheter. En enkeltperson kan påvirke landets forsvarsevne, som vist med Starlink. Norge er i likhet med Ukraina svært avhengig av utenlandske leverandører, og digitaliseringsministeren erkjenner behovet for en plan B.

Read more »

Norges VM-by koker: – Jeg hadde ikke taklet detUrovekkende rapporter fra Norges VM-by.

Read more »

Norges VM-by koker – over 30 grader allerede nåTemperaturen i Greensboro, Nord-Carolina, hvor det norske landslaget skal ha sin base under VM, har allerede passert 30 grader. Statsmeteorolog Sigrid Marie Vildskog Auganæs advarer om høy luftfuktighet og ettermiddagsbyger som vil utfordre spillerne.

Read more »

Read more »

Read more »

Mange påstander om Norges Banks politikk er feilaktigeHarald Magnus Andreassen argumenterer for at mye av kritikken mot Norges Banks pengepolitikk er basert på feilaktige premisser. Han peker på at prisveksten i stor grad drives av innenlandske forhold og at arbeidsmarkedet er robust.

Read more »