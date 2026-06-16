Høyre-lederen ønsker å endre arbeidsavklaringspenger

Høyre-lederen Eriksen Søreide ønsker å endre arbeidsavklaringspenger (AAP) til å fokusere på arbeidsevne i stedet for diagnose. Hun mener at det nå er for mange som får AAP uten å ha vært i jobb.

Høyre -lederen Eriksen Søreide ønsker å endre arbeidsavklaringspenger ( AAP ) til å fokusere på arbeidsevne i stedet for diagnose. Hun mener at det nå er for mange som får AAP uten å ha vært i jobb.

Hun har vært på Sverige-tur for å hente inspirasjon og ønsker å endre systemet slik at flere får jobb og ikke blir uføre. Hun mener at kontakten med arbeidslivet forsvinner når man er ute av jobb i for lenge tid og at det er vanskelig å komme tilbake. Hun ønsker å endre AAP slik at det blir en ordning som gir en rask avklaring om jobb eller uførhet.

Hun mener at det nå er for mange på AAP og at det er en ytelse som kan fås selv om man ikke har vært i jobb. Hun ønsker å tenke nytt om ordningen og å fokusere på hva man kan bidra med i arbeidslivet. Hun mener at det skal være en ordning som gir en rask avklaring og at flere skal få bidratt med det de faktisk kan.

Hun ønsker å endre AAP slik at det blir en ordning som fokuserer på jobb og et system som i mindre grad låser folk lenge til en ordning som ofte ender med at de blir uføre. Hun mener at svenske systemet er et forbilde og at de fokuserer mer på jobb og et system som i mindre grad låser folk lenge til en ordning som ofte ender med at de blir uføre.

Hun ønsker å endre AAP slik at det blir en ordning som gir en rask avklaring og at flere skal få bidratt med det de faktisk kan. Hun mener at det skal være en ordning som fokuserer på jobb og et system som i mindre grad låser folk lenge til en ordning som ofte ender med at de blir uføre.

Hun ønsker å endre AAP slik at det blir en ordning som fokuserer på hva man kan bidra med i arbeidslivet og at flere skal få jobb og ikke bli uføre. Hun mener at det skal være en ordning som gir en rask avklaring og at flere skal få bidratt med det de faktisk kan.

Hun ønsker å endre AAP slik at det blir en ordning som fokuserer på jobb og et system som i mindre grad låser folk lenge til en ordning som ofte ender med at de blir uføre. Hun mener at svenske systemet er et forbilde og at de fokuserer mer på jobb og et system som i mindre grad låser folk lenge til en ordning som ofte ender med at de blir uføre.

Hun ønsker å endre AAP slik at det blir en ordning som fokuserer på hva man kan bidra med i arbeidslivet og at flere skal få jobb og ikke bli uføre. Hun mener at det skal være en ordning som gir en rask avklaring og at flere skal få bidratt med det de faktisk kan.

Hun ønsker å endre AAP slik at det blir en ordning som fokuserer på jobb og et system som i mindre grad låser folk lenge til en ordning som ofte ender med at de blir uføre. Hun mener at svenske systemet er et forbilde og at de fokuserer mer på jobb og et system som i mindre grad låser folk lenge til en ordning som ofte ender med at de blir uføre.

Hun ønsker å endre AAP slik at det blir en ordning som fokuserer på hva man kan bidra med i arbeidslivet og at flere skal få jobb og ikke bli uføre





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Høyre Eriksen Søreide AAP Arbeidsavklaringspenger Arbeidsevne Diagnose

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