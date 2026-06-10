Høyre-nestlederen Svenneby bekymret for boligprisvekst og boligpolitikk

Høyre-nestlederen Svenneby trekker frem boligpolitikken som en av sine fanesaker. Han er bekymret for hvordan veksten i boligprisene rammer særlig de yngre generasjonene, og hvordan unge som 'har gjort alt riktig', kanskje ikke får råd til å kjøpe seg inn i boligmarkedet. Svenneby mener signalene fra andre land bør tas på alvor, og at høy boligpris kan bidra til politisk radikalisering.

KortversjonenOppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av E24s journalister. Vis mer – Høyre -nestlederen Svenneby trekker frem boligpolitikken som en av sine fanesaker. Han er bekymret for hvordan veksten i boligprisene rammer særlig de yngre generasjonene, og hvordan unge som 'har gjort alt riktig', kanskje ikke får råd til å kjøpe seg inn i boligmarkedet.

Svenneby mener signalene fra andre land bør tas på alvor, og at høy boligpris kan bidra til politisk radikalisering. Svenneby peker på at full byggestans, høye leiepriser og høye renter kan føre til at bokostnadene øker kraftig. Han har tidligere vært tydelig på at Høyre vil kutte i boligreguleringene for å få ned byggekostnadene. Arbeiderparti-regjeringen har satt mål om igangsetting av 130.000 nye boliger innen 2030.

Boligminister Bjørnar Skjæran har nylig gitt et oppdrag til Direktoratet for byggkvalitet om å gå gjennom og forenkle regelverket som et av tiltakene for å nå målet. Svenneby mener Høyre må jobbe hardt med å klargjøre sitt politiske prosjekt frem mot valget i 2029. Hovedmålet må jo være at velgerne forstår hvilket politisk prosjekt Høyre går til valg på. At det politiske prosjektet gjennomsyrer alle politikkområder er viktig for Svenneby.

Høyre mislyktes med akkurat dette i 2025. For meg er det det tydeligheten handler om. At man er tydelig på hvilke utfordringer Norge har, hvordan vi skal løse dem og hva våre viktigste prioriteringer er. Der må Høyre legge ned den viktigste innsatsen frem mot valget 2029





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