Høyre og Frp får støtte for havvindpause - skarpe reaksjoner

Etter at Fremskrittspartiet nå har sluttet seg til Høyres forslag om en pause i havvindsatsingen, er det et knapt flertall på Stortinget. Flere politiske partier, næringslivsaktører og fagforeninger advarer mot konsekvensene for strømproduksjon, industri og arbeidsplasser langs kysten.

Fremskrittspartiet har besluttet å støtte Høyre s forslag om en midlertidig stans i satsingen på flytende havvind. Beslutningen har provosert skarpe reaksjoner fra политиiske motstandere og aktører innen næringslivet.

Høyre, sammen med Kristelig Folkeparti, Rødt og nå også Frp, argumenterer for at det er nødvendig å gjennomgå pengebruken en ekstra gang. Frp vil derfor stemme sekundært for Høyres forslag når Stortinget behandler saken senere i dag. Dette gir et knapt flertall for forslaget med 87 mot 82 representanter. - Høyre og Frp må ta ansvar for konsekvensene av det de gjør.

Dersom satsingen på havvind stoppes nå, vil det være fullt ut Høyre og Frp sin skyld at Norge mister strøm, industriaktivitet og arbeidsplasser, sier Arbeiderpartiets Olav Akselsen til NTB. Høyre mener det er behov for en ekstern kvalitetssikkerhetsrunde rundt den statlige støtten til flytende havvind. - Høyre er for en ansvarlig havvindsatsing, men havvindmilliardene kan ikke unntas fra de vanlige reglene om utredning, planlegging og kvalitetssikring.

At finansminister Trygve Slagsvold Vedum velger å fravike normal praksis med ekstern kvalitetssikring, er oppsiktsvekkende, sier Høyres representant Nikolai Astrup til NTB. Han har vært den som har fremsatt forslaget om en havvindpause, noe som også har skapt splid innad i Høyre. Blant annet har mange Høyre-ordførere på Vestlandet uttrykt bekymring. - Problemet er timingen.

Aktørene har jobbet i årevis med å få til disse prosjektene, og nå ser de seg om mot den siste konkurransen for dette området, sa Høyre-ordfører Monika Lindanger i Tysvær til NTB lørdag. - Høyre har ikke foreslått å stoppe eller utsette prosjektet Utsira Nord. Tvert imot mener vi at ekstern kvalitetssikring vil øke sjansene for at prosjektet blir vellykket, sier hun. Likevel er en rekke politikere, næringslivsaktører og fagforeninger fra Vestlandet mot forslaget.

De frykter at det vil bremse framdriften og i verste fall sette hele det flytende havvindprosjektet Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland i spill. - Havvind er nødvendig for å produsere mer ny kraft og for omstilling av leverandørindustrien, sier leder i Zero, Stig Schjølset. - Støtteordningen for Utsira Nord er allerede grundig utredet og behandlet politisk, og næringslivet trenger nå forutsigbarhet og framdrift.

Nå er det viktig at regjeringen raskt kan gi Høyre svarene de etterspør, slik at prosjektene kan fortsette i henhold til tidsplanen som er lagt, sier sjef i Offshore Norge, Hildegunn T. Blindheim, til NTB. - Høyres forslag er en omkamp forkledd som forsiktighet. De tror de opptrer ansvarlig, men det er ikke ansvarlig å skape usikkerhet for tusenvis av arbeidsplasser langs kysten halvannet år etter at Stortinget har bestemt seg, sier han.

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