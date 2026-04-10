Høyre vil satse på kjernekraft: Foreslår helhetlig plan og vil samle flertall i Stortinget

Høyre presenterer en omfattende pakke med forslag om kjernekraft i Stortinget, inkludert en nasjonal plan og mål om å samle flertall. Forslagene kommer etter at kjernekraftutvalget la fram sin rapport, og Høyre ønsker en raskere innføring av kjernekraft i Norge. Partiet endrer kurs og ser kjernekraft som en viktig del av fremtidens energimiks.

Torsdag fremmer Høyre en omfattende pakke med forslag om kjernekraft i Stortinget . Budskapet er at regjeringen skal utarbeide «en helhetlig stortingsmelding med en nasjonal plan for tilrettelegging for kjernekraft i Norge.» Dette skjer dagen etter at kjernekraftutvalget presenterte sin rapport. Rapporten beskrev hvordan Norge kunne implementere kjernekraft, men valgte likevel ikke å anbefale en umiddelbar igangsetting.

Høyre har allerede benyttet seg av noen av utvalgets funn i sine forslag, men ønsker å akselerere prosessen så raskt som mulig. \Fra nei til ja: Høyres holdning til kjernekraft har gjennomgått en betydelig transformasjon. Partiet, som tidligere var sterkt negative til kjernekraft, har i løpet av det siste året beveget seg fra en avventende holdning til å bli aktive pådrivere. Stortingsrepresentant og energipolitisk talsperson for Høyre, Aleksander Stokkebø, understreker at partiet arbeider for lavere strømpriser for både befolkningen og næringslivet, samt en sikker tilgang på kraft i fremtiden. Høyres 12 kjernekraft-forslag inkluderer en rekke tiltak, som blant annet å stoppe skattesjokket på småkraft for å prioritere fornybar energi på kort sikt. Men de mener også at betydelige mengder kraft vil være nødvendig for å nå de langsiktige målene om konkurransedyktige priser. Stokkebø fremhever at kjernekraft er arealeffektivt, miljøvennlig og gir stabil kraft, og at det derfor er meningsløst å utelukke det politisk. Han sammenligner situasjonen med sportens verden, der kjernekraft i lang tid har sittet på benken, og nå ønsker Høyre å gi kjernekraften en mulighet til å spille en viktig rolle for å nå målene for folk og industri. \Potensielt flertall i Stortinget: Høyres forslag kommer kort tid etter at Fremskrittspartiet la frem lignende forslag, noe som indikerer en potensiell vei mot flertall for kjernekraftsatsing i Norge. KrF var det første partiet som vedtok å støtte kjernekraft, mens MDG signaliserer også en åpenhet for etablering. Stokkebø uttaler at Høyre ønsker å samle et flertall i Stortinget for en trygg og ansvarlig tilnærming, og å sikre at kjernekraft kan bli en del av energimiksen. Partiet er opptatt av fremdrift og vil unngå ytterligere politisk trenering fra regjeringen, da manglende konsesjoner for ny kraft kan skade industri- og næringspolitikken. Høyres forslag hviler på en viktig forutsetning: Utbygging, drift og nedleggelse av kjernekraftverk skal finansieres av private aktører. Dette samsvarer med modellen som Norsk Kjernekraft AS har foreslått, der staten verken er involvert i eierskap eller subsidier. Kjernekraftutvalget pekte på at dette kan kreve en styrking av kompetansen på statlig nivå og beredskap. De påpekte også at staten kan ende opp med et betydelig ansvar, spesielt ved konkurser. Stokkebø er ikke bekymret for at kjernekraft er dyrt, og viser til at Norsk Kjernekraft har presentert en annen forretningsmodell enn det utvalget har vurdert, der det er en kobling med et stort kraftbehov fra industrien





