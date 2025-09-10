Høyres Nordligste Stortingsrepresentant: Erna Må Gå, Men Snarere En Sjanse Til Fornyelse

Erlend Svardal Bøe mener at Erna Solberg bør gå av som partileder, men at partiet trenger en ny politikk og personell før Norge går inn i en ny periode.

Høyre s nordligste stortingsrepresentant, Erlend Svardal Bøe , deler en historisk valgkampvurdering etter partiets nedbretta valgresultat. Bøe karakteriserer valgresultatet som overraskende, mens jubelen fra Tromsø Høyre , som klarte å beholde sitt ene mandat, var høylydt. I et intervju med VG understreker Bøe de fornyelsebehov Høyre har, både når det gjelder personell og politikk. Han mener det er nødvendig for partiet å skape en ny politikk og få en ny leder.

\\\Bøe skryter av Erna Solbergs lederskap, men hevder at hennes tid som partileder er over. Han sier at Solberg har ledet Norge gjennom kriser og hatt enorm tillit, men at det er tid for en ny periode. Ansvaret for valgnederlaget ligger ifølge Bøe ikke bare hos Solberg, men hos hele laget. Han avviser umiddelbare krav om at Solberg bør gå av umiddelbart, men mener avgjørelsen om avgang må tas snart. Solberg skal ifølge Bøe allerede ha signalisert sin avreise ved å ikke stille som statsministerkandidat i 2029. \\\Bøe peker også på at Høyre havnet i skyggen av Ap og Frp under valgkampen. Han mener partiet ble for Blaine kopien av Frp og måtte utviklet et unikt budskap for å lykkes inn i fremtiden. Han mener det er viktig at Nord-Norge bidrar til fornyelsen i Høyre. Bøe mener at borgerside burde klart å avklare statsministerspørsmålet før valget og kritikk Kjeklingen mellom Solberg og Sylvi Listhaug, som han mener var en negativ påvirkning under valgkampen





vgsporten / 🏆 18. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Høyre Erlend Svardal Bøe Erna Solberg Valgresultat Fornyelse Partilederskap

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Valgets kval: Rødts Bjørnar Moxnes eller Høyres Ola Svenneby?Unge Høyre-leder Ola Svenneby kjemper mot den skandaliserte Rødt-politikeren i kampen om sistemandatet i Oslo.

Les mer »

De første tallene: Høyre-kriseDet var stille som graven på Høyres valgvake da de første tallene kom inn mandag kveld.

Les mer »

NRKs prognose: 19 år gamle Frøya (MDG) blir tidenes yngste stortingsrepresentant– Det er utruleg stas, ei enorm tillitserklæring og ei oppgåve som eg gler meg til å ta fatt på, seier Sjursæther.

Les mer »

Det er mange grunner til Høyres fall, men nå må Erna Solberg gåKOMMENTAR: Høyre tapte valget på å snakke altfor mye om formuesskatten, men nå kan likevel formuesskatten endres.

Les mer »

Mener hele Høyres partiledelse må vurderes:Det er ikke bare Erna Solberg som må ta ansvar for det elendige valgresultatet, sier Høyre-ordførere.

Les mer »

Frølich skeptisk til å bli Høyres neste partilederHøyres nestleder Peter Frølich sier at det er lite aktuelt for han å overta som Høyre-leder etter Erna Solberg. Flere sentrale Høyre-politikere har bedt Solberg trekke seg etter det dårligste valget på tjue år, der Høyre ligger an til å få 14,6 prosent av stemmene.

Les mer »