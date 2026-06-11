Høyres stortingsforslag om ytterligere utredninger av havvindutbygging på norsk sokkel skaper usikkerhet for industrien

Styreleder Ståle Kyllingstad i Norsk Industri frykter at hele utbyggingen av havvindutbygging på norsk sokkel kan stå på spill dersom Høyre får flertall på Stortinget for å lage en ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Han mener at usikkerheten som politikerne skaper er alvorlig for industrien, og at det fører til at mange interessenter faller av.

Ståle Kyllingstad mener usikkerheten Høyre skaper rundt Utsira Nord-utbyringene, er alvorlig for industrien i Rogaland . Styreleder Ståle Kyllingstad i Norsk Industri mener Høyre s stortingsforslag om ytterligere utredninger av havvindutbygging på norsk sokkel skaper usikkerhet for industrien.

Hvis Høyre får flertall på Stortinget for å lage en ekstern kvalitetssikring av den planlagte havvindutbyggingen på norsk sokkel, frykter styreleder Ståle Kyllingstad i bransjeorganisasjonen Norsk Industri at hele utbyggingen står på spill. – Industrien har brukt flere hundre millioner kroner på å utvikle seg og forberede seg på det som skulle komme. Når politikerne nå ombestemmer seg og skaper usikkerhet, er det ganske alvorlig.

Det fører også til at mange interessenter faller av, sier han til Tirsdag skal Stortinget behandle en rammebevilgning på 35 milliarder kroner i statlige subsidier til vindkraftutbygging på Utsira Nord i Nordsjøen. Høyre-forslaget støttes av KrF og Rødt, og dersom Fremskrittspartiet blir med, vil det få flertall. Frp er imot statssubsidier til vindkraftutbyggingen, men partiets energipolitiske talsperson Kristoffer Sivertsen sier til Stavanger Aftenblad at han ikke er tilhenger av å bruke penger på å utrede prosjektet en gang til.

– Vi trenger ikke enda flere rapporter og byråkrati, men å stanse sløsingen av milliarder som vi kunne brukt til å bygge ferdig sykehuset vårt i Stavanger. Han sier at Frp har foreslått å stanse subsidier til Utsira nord og mener det heller må legges til rette for at lønnsomme næringer som olje og gass kan få bedre rammevilkår gjennom nye områder og en ny oljeaktivitetspakke. I Rogaland mener man utbyggingen vil ha store positive ringvirkninger, blant annet for verftsindustrien.

Ståle Kyllingstad påpeker til Stavanger Aftenblad at verftene har ansett havvind som et viktig bein å stå på etter hvert som nybygg innen olje og gass blir færre. Han mener at den norske spisskompetansen spesielt vil gjøre seg gjeldende innen bygging av omformerplattformer. Han medgir at flytende havvind ikke lar seg realisere uten subsidier, men sier at tanken hele tiden har vært at man gjennom de første prosjektene skulle bygge kunnskap og kompetanse, redusere kostnader og ta dette videre.

– Industrien har fått mange skudd for baugen, og andre europeiske konkurrenter er kommet lenger. Vi har bare to store utbygginger for flytende havvind, og disse skapes det nå usikkerhet om. Vi er i en situasjon hvor hesten dauer mens graset gror, sier han





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Høyre Stortingsforslag Utbyggingen Industrien Rogaland Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging Utbygging

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kyllingstad advarer om alvorlig usikkerhet for industrien etter Høyres havvindforslagStyreleder Ståle Kyllingstad i Norsk Industri mener Høyres forslag om ytterligere utredninger av havvindutbygging på Utsira Nord skaper usikkerhet som kan true hele utbyggingen. Industrien har investert flere hundre millioner kroner i forberedelser. Frp vil stanse subsidier, mens Rogaland Høyre tar avstand fra forslaget.

Read more »

Norsk Industri: Nye utredninger truer flytende havvindStåle Kyllingstad mener usikkerheten Høyre skaper rundt Utsira Nord-utbygingen, er alvorlig for industrien i Rogaland.

Read more »

Norsk Industri: Nye utredninger truer flytende havvindStåle Kyllingstad mener usikkerheten Høyre skaper rundt Utsira Nord-utbygingen, er alvorlig for industrien i Rogaland.

Read more »

Norsk Industri: Nye utredninger truer flytende havvindStåle Kyllingstad mener usikkerheten Høyre skaper rundt Utsira Nord-utbygingen, er alvorlig for industrien i Rogaland.

Read more »