Høyt midjemål hos aktive: Hvor stor helserisiko?

Professor Gøran Paulsen forklarer hvordan et høyt midjemål påvirker helsen til en aktiv person, og gir råd om trening og kosthold for å redusere risikoen.

Gøran Paulsen, professor i idrettsfysiologi ved Norges idrettshøgskole, svarer på spørsmålet om hvor bekymringsfullt et høyt midjemål er for en ellers aktiv person. Midjemål et, som måles rundt navlehøyde, er et praktisk mål på bukfedme - fett som samler seg rundt magen.

Selv om en person kan ha god muskelmasse, trene regelmessig og spise sunt, er et midjemål som overstiger anbefalingene et signal om at det kan foreligge visceralt fett. Dette er fett som omgir de indre organene og er metabolsk mer aktivt enn underhudsfett. Visceralt fett er sterkt knyttet til insulinresistens, ugunstige blodlipider, lavgradig betennelse og dermed til en økt risiko for type‑2‑diabetes, hjerte‑ og karsykdommer.

Det betyr imidlertid ikke at alle med et høyt midjemål er syke; risikoen avhenger av flere faktorer, blant annet fysisk form, muskelstyrke og andre helsemålinger. Fysisk form spiller en avgjørende rolle. En person med god kondisjon og styrke har vanligvis lavere helserisiko enn en inaktiv person med samme midjemål.

Studier har vist at høy kondisjon kan redusere de negative effektene av overvekt så langt at risikoen kan line opp med den for normalvektige, selv om bukfedmen fortsatt kan ha en uheldig påvirkning. Derfor er det viktig å betrakte helsen som en kombinasjon av flere markører: kondisjon, muskelstyrke, blodtrykk, langtidsblodsukker, kolesterol, triglyserider, leververdier og inflammatoriske parametere som CRP. Når disse er innenfor normale grenser, blir bekymringen knyttet til midjemålet mindre kritisk.

Omvendt, dersom flere av disse verdiene avviker, bør bukfedme anses som en mer alvorlig risikofaktor. For å håndtere et høyt midjemål anbefales både kondisjons- og styrketrening samt et balansert kosthold. Store muskelgrupper bør trenes med baseøvelser som knebøy, markløft, beinpress, roing, benkpress og skulderpress, da disse gir stor effekt per tidsenhet og bidrar til å opprettholde eller øke muskelmasse.

Kondisjonstrening kan variere fra 30 til 90 minutter med moderat intensitet, til kortere intervalløkter (2-4 x 3-4 minutter) med høy puls (90‑95 % av maksimal hjertefrekvens). Aktiviteter som ellipsemaskin, rask gange med staver i ulendt terreng, løping, sykling og svømming er gode valg så lenge de er motivasjonsfremmende. Mageøvelser er nyttige for å styrke bukmuskulaturen, men de reduserer ikke fett lokalt.

Det er også viktig å holde øye med det totale energiinntaket; selv et sunt kosthold kan føre til positiv energibalanse hvis mengden overskrider forbruket, noe som kan holde bukfettet stabilt eller få det til å øke til tross for regelmessig trening





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Midjemål Bukfedme Fysisk Form Styrketrening Kardiovaskulær Risiko

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