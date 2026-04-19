Haaland avgjør toppkampen – Manchester City nærmer seg Arsenal

Erling Braut Haaland ble matchvinner da Manchester City slo Arsenal 2-1 i en dramatisk oppgjør på Etihad. Seieren gir City et viktig forsprang i tittelkampen, mens Arsenal rister i grunnlaget etter å ha mistet en solid ledelse.

Manchester City har tatt et mektig steg mot ligagull etter å ha slått erkerival Arsenal 2-1 på hjemmebane i en kamp som leverte drama fra start til slutt. Målet av Erling Braut Haaland drøye tjue minutter før slutt, ble det som skilte lagene og sendte City tre poeng bak serieleder Arsenal , med én kamp mindre spilt.

Dette resultatet snur opp ned på en ligasituasjon som for bare noen måneder siden så ut til å være avgjort i favør av London-klubben. Haaland, kjent for sin pragmatiske tilnærming til presset, lot seg likevel friste til en humoristisk kommentar etter kampen. «Vi har hatt momentum de siste ukene, men jeg skal være kjedelig, jeg er ikke dum, jeg er smartere enn som så, jeg er norsk,» flirte stjernespissen i et intervju med Viaplay, og ga et lite innblikk i sin egen sinnstilstand midt i tittelkampens hete.

Feiringen etter seieren var tydelig preget av lettelsen og gleden. Haaland kastet skjorta og lot håret falle fritt, et bilde som har blitt ikonisk i Premier Leagues historie, fanget i et øyeblikk av ren ekstase på Etihad.

Kampen startet i et forrykende tempo, og Manchester City tok fort ledelsen. Men en gigantisk tabbe fra Arsenals keeper Gianluigi Donnarumma ga Arsenal muligheten til å utligne. Donnarumma ventet for lenge med å klarere ballen, og i et forsøk på å stoppe et angrep, endte han opp med å klarere ballen rett i Kai Havertz, som dermed kunne sende ballen i et åpent mål.

Etter pause utviklet kampen seg til et taktisk sjakkspill der begge lag hadde sine sjanser til å ta ledelsen. Men det var Erling Braut Haaland som til slutt skulle avgjøre dysten. I en råsterk duell med Arsenals forsvarer Gabriel, viste nordmannen sin styrke og presisjon ved å bredside inn 2-1-målet.

Haaland og Gabriel var i en intens duell gjennom hele kampen, og konfrontasjonene dem imellom satte sitt preg på oppgjøret. Etter målet ble Haalands drakt revet i stykker i en slik grad at han måtte bytte trøye. Minutter senere, i en ny duell, endte det med at Gabriel nikket mot Haalands ansikt, en hendelse som tente gnister på banen og skapte diskusjon.

Tidligere Arsenal-spiller Fredrik Ljungberg var svært kritisk til dommerens avgjørelser, spesielt etter hendelsen med Gabriel og Haaland. «Alle synes det er rødt kort. Dommeren gjør ikke jobben sin hele kampen. Det var bare bryting og Gabriel var ikke interessert i ballen, men bare Haaland. Han rev drakta hans i stykker, det er ikke fotball,» uttalte Ljungberg med tydelig frustrasjon.

Jaap Stam sluttet seg til kritikken, og la til: «Det går altfor langt. Vi likte selv en tøff duell, men jeg har aldri sett noe som det.»

Haaland selv anerkjente at det var en tøff kamp, men avfeide spekulasjoner om at han burde ha fått frispark eller at Gabriel burde vært utvist. «Det er alltid litt slik. Litt bryting eller hva du vil kalle det? Dommeren sier at det er begge, han sier det hver gang. Går jeg ned... jeg ville aldri gjort det, men da hadde det vært rødt kort,» svarte Haaland med et glimt i øyet, og demonstrerte igjen sin evne til å håndtere press og spenning i kamper.

Denne seieren markerer en viktig milepæl for Manchester City i tittelkampen, og viser at de er klare til å kjempe helt til siste slutt. For Arsenal betyr dette en skuffelse, og de må nå revurdere sin strategi for å holde grepet om ligatittelen





