Haaland avgjorde kampen og åpnet tittelracet – Ødegaard knust etter dramatisk oppgjør

Erling Braut Haaland ble den avgjørende kraften i en nervepirrende kamp, og sikret en seier som kan ha stor innvirkning på ligatittelen. Kampen var preget av intense dueller, spesielt mellom Haaland og Arsenals Gabriel, og publikum på Etihad Stadium var i ekstase. På motsatt banehalvdel leverte keeperen en kontroversiell innsats som kostet laget dyrt, mens Martin Ødegaards lag måtte se drømmen om gull falme.

Jærbuen Erling Braut Haaland viste nok en gang hvorfor han er en av verdens beste angrepsspillere. Han var den som kriget inn det målet som ble kampens avgjørende, og som åpnet tittelracet for fullt. Navnet hans runget utover et Etihad Stadium som var i fyr og flamme. Etter kampslutt ga Haaland et lurt blikk inn i tv-kameraet, et blikk som signaliserte at han var mer enn klar for de kommende utfordringene.

Nordmannen var overalt på banen, og som vanlig var han og Arsenals solide stopper Gabriel tett på hverandre nærmest kontinuerlig. Til slutt måtte til og med den brasilianske stopperkjempen gi tapt. Haaland kriget seg foran og klarte å sette ballen bak David Raya i Arsenal-målet. Manchester City var tilbake i ledelsen, og hjemmefansen ante hva som var i ferd med å skje.

Begge lagene visste hva som sto på spill, og duellene mellom Haaland og Gabriel ble tidlig harde. Manchester dirret til tider mens duellene mellom lagene ble tøffere. På et tidspunkt sto de to spillerne hode mot hode, etter at Gabriel hadde sendt et lite nikk i retning nordmannen. Sky Sports-ekspert Gary Neville kommenterte hendelsen: Jeg kan ikke tro at det ikke er rødt kort. Jeg tror Gabriel kan takke Haaland for at han ikke reagerte. Slik fortsatte det gjennom hele kampen, med et svært oppildnet hjemmepublikum i ryggen på Haaland. På et tidspunkt fikk Haaland hele drakten sin revet opp. Han kastet den ødelagte opp på tribunen og fikk på seg en ny.

Men det var ikke bare Haaland som stod for de store øyeblikkene. Det var Citys store formspiller som skulle fikse ledelsen. Med en fantastisk sideforskyvning, som en OL-helt verdig, stormet han avgårde med et nydelig soloraid. Både Pierro Hincapie og Gabriel ble stående og se på dragningene hans. Ballen ble nydelig plassert i lengste hjørne. 1-0. Etihad eksploderte på nytt.

Men dette var ikke en kamp uten kontroverser og feil. Etter bare 108 sekunder måtte City ta imot et utligningsmål. Keeper Gianluigi Donnarumma fikk det Nils Johan Semb kalte «et lite drypp». Semb uttalte om keeperens innsats: Det er nesten så du ikke tror det du ser. Han har så god tid, og så somler, somler, somler og somler han. Kai Havertz var rask og løp inn og blokkerte ballen inn i det åpne målet. Semb konkluderte: Katastrofe keeperspill av Donnarumma.

På tampen av matchen fikk Kai Havertz en kjempesjanse til å avgjøre kampen med en heading, men headingen gikk dessverre over. På den andre siden av banen sank bestevenn Martin Ødegaard ned i gresset. Han visste godt hva den scoringen fra Haaland kunne ha betydd for hans eget lags tittelambisjoner, og skuffelsen var tydelig å se.





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fotball Erling Braut Haaland Premier League Liga Tittelkamp

United States Latest News, United States Headlines

