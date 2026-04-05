Haaland briljerte med hat trick i FA-cupen: City knuste Liverpool

Erling Braut Haaland sto i sentrum da Manchester City slo Liverpool 4-0 i FA-cupens kvartfinale. Nordmannen scoret tre mål og leverte en minneverdig prestasjon.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer – Det er en stund siden jeg har gjort det for City, så det er på tide at jeg gjør det igjen. Det er spesielt, så jeg er superfornøyd, sier Haaland til TNT Sport s. For Liverpool ble ydmyket da de møtte en Erling Braut Haaland i praktslag.

Et straffespark, en heading og et skudd via tverrliggeren med favorittbeinet sørget for at City vant 4–0 og er i sin åttende strake semifinale i FA-cupen. – Erling Haaland har vært helt fantastisk. Bevegelsene hans er typisk måten Manchester City har spilt i dag, og han har gjort det han er best på: å sette ballen i mål, sier tidligere Rangers-spiller Ally McCoist til TNT Sports. Det er første gang siden mot West Ham 31. august 2024 at Haaland scorer tre eller flere mål for City, noe som er 582 dager siden. Haaland sto over Norges kamp mot Nederland og spilte 63 minutter mot Sveits tirsdag. Han har nå til sammen 12 hat trick for Manchester City og 28 i karrieren. Grafikk: Sofascore. Scoringsballet åpnet da Haaland omsatte et straffespark ved å sende Liverpools målvakt Giorgi Mamardashvili feil vei. Da lagene møttes i november, reddet Mamardashvili Haalands skudd fra elleve meter, men denne gangen var det nordmannen som vant duellen. Like før hvilen doblet Haaland Citys ledelse etter strålende spill mellom Rayan Cherki og Antoine Semenyo på kanten. Sistnevnte banket ballen inn i boksen, hvor Haaland headet ballen i hjørnet på lekkert vis. – Haaland maltrakterer Liverpool i øyeblikket, sier Viaplay-kommentator Andreas Toft. – Det er et fantastisk Manchester City-angrep, sa Viaplay-kollega Lars Tjærnås. Etter pausen scoret januarkjøpet Antoine Semenyo. Så var det duket for Haalands tredje. Nico O´Reilly, som scoret begge målene da City slo Arsenal i ligacupfinalen, ble spilt fri i Liverpool-boksen. Han ga ballen videre til Haaland, som med innsiden av foten banket inn sitt tredje via tverrliggeren. For å skaffe seg plass til å avslutte, hadde Haaland startet og stoppet løpet sitt flere ganger. – Av og til trenger man ikke drible folk med ballen. Man kan drible folk med bevegelser også, sier han til Viaplay etter kampen. På stillingen 0–4 fikk Liverpool straffespark. Mohamed Salah banket til, men James Trafford i City-buret fikk hendene på skuddet. – Rett og slett en total ydmykelse, kommenterte Viaplays Toft i etterkant. Hvem City møter i FA-cupens semifinale trekkes søndag kveld.\Erling Braut Haaland leverte en forrykende prestasjon for Manchester City i FA-cupens kvartfinale mot Liverpool. Nordmannen scoret tre mål, et såkalt hat trick, og bidro sterkt til at City vant hele 4-0. Haaland virket ustoppelig og viste frem sin evne til å finne nettmaskene, både fra straffemerket, med hodet og via et flott skudd som traff tverrliggeren før det gikk inn. Prestasjonen markerte et comeback for Haaland, som ikke hadde scoret tre mål i en kamp for City siden august 2024. Kampen var en demonstrasjon av Citys offensive styrke, der Haaland fikk utmerket støtte fra lagkameratene, spesielt i oppbyggingen av målene. Liverpool slet med å håndtere Haalands bevegelser og presisjon i avsluttningene, noe som resulterte i en tung dag på jobben for de røde.\Kampen var preget av Citys dominans, og Haalands hat trick ble kronen på verket. Liverpool fikk en straffe, men James Trafford i City-buret vartet opp med en god redning og nektet dermed Liverpool en trøstepremie. Haalands prestasjon ble rost av ekspertene, og hans evne til å utnytte sine styrker og bevegelsesmønster var avgjørende for utfallet av kampen. Etter kampen uttrykte Haaland glede over å være tilbake i scoringsform, og han understreket viktigheten av å utnytte rommet og bevegelsene sine for å komme i gode posisjoner. Seieren betyr at Manchester City er klare for semifinalen i FA-cupen, der de skal møte en motstander som trekkes søndag kveld. Haalands prestasjon lover godt for fortsettelsen av sesongen, og viser at han fortsatt er en av verdens beste målscorere. Kampen vil uten tvil bli husket som en dag hvor Haaland igjen viste sin enorme klasse





vgsporten / 🏆 18. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Erling Haaland Manchester City Liverpool FA-Cupen Fotball

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter