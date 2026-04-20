Haaland hylles etter kontroversiell duell mot Gabriel i storkamp

Erling Braut Haaland valgte å ikke filme da han kom i en heftig konfrontasjon med Arsenals Gabriel. Nå hylles spissen for sin sportsånd, mens dommeravgjørelsen skaper stor debatt.

Det var en kveld preget av elektrisk stemning på Etihad Stadium da Manchester City og Arsenal braket sammen i en kamp som vil bli husket for både sportslige prestasjoner og kontroversielle øyeblikk. Resultatet betyr at Pep Guardiolas mannskap nå kun befinner seg tre poeng bak serielederne, og med en kamp til gode mot Burnley, som spilles onsdag 22. april, er spenningen i tittelkampen for alvor tilbake.

Kampen bød på stor underholdningsverdi, der Citys Rayan Cherki og Erling Braut Haaland noterte seg for scoringer. Arsenal utlignet til 1-1 i første omgang etter en bisarr scoring av Kai Havertz, men det var hendelsene utenom selve målene som virkelig satte sinnene i kok blant både fans og eksperter i etterkant av oppgjøret. Det største samtaleemnet etter kampslutt var uten tvil konfrontasjonen mellom Erling Braut Haaland og Arsenals forsvarsbauta Gabriel. De to spillerne har en historikk med flere gnisninger gjennom sine karrierer, og denne gangen kokte det over da de ble observert i en svært intens ordveksling. På et tidspunkt beveget Gabriel hodet sitt aggressivt mot City-spissen, en handling mange mente burde ha resultert i en direkte utvisning for voldelig oppførsel. I et ærlig intervju etter kampen innrømmet imidlertid Haaland at han bevisst valgte å ikke legge seg ned eller overdrive situasjonen for å fremprovulere et rødt kort. Han uttalte til pressen at hvis han hadde gått i bakken, ville det etter all sannsynlighet blitt utvisning, men han understreket samtidig at det ikke er slik han ønsker å spille fotball. Da den legendariske keeperen Peter Schmeichel konfronterte ham med spørsmålet om han selv hadde provosert frem hendelsen, svarte Haaland kontant at han ikke hadde gjort noe galt, og valgte i stedet å rose Gabriel som en fantastisk spiller. I ettertid har sosiale medier eksplodert med reaksjoner. Mange fans hyller Haalands sportsånd og kaller ham en mann med ren klasse, mens andre uttrykker frustrasjon over dommeravgjørelsen og VAR-inngrepet. Premier League Match Centre sendte ut en offisiell uttalelse hvor de bekreftet at situasjonen ble gjennomgått av VAR, men at de konkluderte med at Gabriels hodebevegelse ikke var tilstrekkelig aggressiv eller voldelig til å forsvare et rødt kort. Til tross for forklaringen fra dommerhold, fortsetter debatten om standarden for voldelig oppførsel i Premier League. For City-fansen betyr uansett poengene og den mentale styrken Haaland viste, at laget nå ser sterkere ut enn på lenge i innspurten av sesongen, mens Arsenal må reise hjem med en følelse av å ha sluppet unna med skrekken i en av sesongens mest intense dueller





