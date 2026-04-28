Haaland i Budweiser-kampanje: Kritikk for alkoholreklame under VM

Erling Braut Haaland har blitt en del av Budweisers globale reklamekampanje «Let It Pour» i forbindelse med VM. Kampagnen har vakt oppsikt blant flere som mener det er problematisk at en idrettsstjerne som Haaland reklamerer for alkohol, spesielt i en periode hvor Norge har strenge regler om alkoholreklame. Norges Fotballforbund (NFF) har fått kritikk for ikke å ta en klarere stillning til samarbeidet.

Erling Braut Haaland har blitt en av de mest profilerte fotballspillerne i verden, og nå har han blitt en del av Budweiser s globale reklamekampanje «Let It Pour» i forbindelse med VM.

I en ny reklamevideo dukker Haaland opp, hvor han står med ryggen til og har på seg en drakt som minner om en Norge-drakt med nummer 9. Selv om ansiktet hans ikke vises, er det klart at det er han som er hovedpersonen i kampagnen.

- I mitt første fotball-VM kommer jeg til å gi alt ute på banen, så Budweisers «Let It Pour»-kampanje treffer meg virkelig, fordi den gjenspeiler akkurat hvordan jeg føler det inn mot turneringen, sier Haaland i en pressemelding. Kampagnen har imidlertid vakt oppsikt blant flere som mener det er problematisk at en idrettsstjerne som Haaland reklamerer for alkohol, spesielt i en periode hvor Norge har strenge regler om alkoholreklame. - Jeg synes dette er svært spesielt.

At en som er opptatt av helse - som jeg opplever at Haaland er - velger å være et markedsføringsobjekt for et alkoholmerke. Det er spesielt at det skjer i en periode hvor han representerer Norge, hvor det er ulovlig med alkoholreklame, sier Inger Hansen, som er leder i Alkoholforskningsforeningen. Hun mener reklamen er «kynisk» og at den spiller på at Haaland representerer det norske landslaget.

- De spiller åpenbart på at han representerer det norske landslaget i den perioden VM skal gå. Å si noe annet blir litt for dumt, synes jeg. Dette handler ikke om at folk ikke skal få drikke øl når de ser på fotballkamp, men at det er idrettshelten vår som er med på å reklamere for et produkt som fører til skader og risiko, sier Hansen.

Samtidig har Norges Fotballforbund (NFF) fått kritikk for ikke å ta en klarere stillning til samarbeidet. - Jeg skulle ønske Norges Fotballforbund kunne satt en stopper for det. Det er tragisk at Haaland ikke ser hvor negativt det er for barn og unge, sier Lise Widnes, som er leder i Av-og-til, et samarbeidspartner for NFF som jobber for godt alkovett. Hun etterlyser mer fra NFF og mener Haaland burde være mer bevisst om sin rolle som rollemodell.

- Det er der jeg mener Norges Fotballforbund burde sette ned foten. Dette er svært problematisk. Her bør Haaland kjenne sin besøkelsestid, mener Widnes. NFFs kommersielle direktør, Runar Pahr Andresen, svarer at Haaland har inngått en personlig avtale med Budweiser, som er en av FIFAs største VM-sponsorer.

- Haaland har inngått en personlig avtale med en av FIFAs største VM-sponsorer, det har han naturligvis anledning til. Vi kan bekrefte at vi er informert om samarbeidet. NFF har retningslinjer for spillerne i perioden de er på oppdrag for landslaget, men en spiller kan delta i en global markedskampanje for en FIFA-VM-sponsor, sier Andresen. Han understreker at NFF ikke kan inngå avtaler med ølprodusenter i det norske markedet på grunn av lovgivningen om alkoholreklame.

- Da alkoholreklamer er ulovlig i Norge, kan vi som forbund selvsagt ikke inngå avtaler med ølprodusenter i det norske markedet. Budweiser er en global og mangeårig sponsor av FIFA, og er i sin fulle rett til å markedsføre sine produkter i de land hvor slik markedsføring er lovlig, fortsetter han. Helsedirektoratet, som fører tilsyn med at lovgivningen om reklameforbud overholdes, vil ikke kommentere enkeltsaker. - Helsedirektoratet kommenterer ikke enkeltsaker i media.

På generell basis rammer det norske alkoholreklameforbudet ikke alkoholreklame i utenlandske TV-sendinger, dersom reklamen er i samsvar med senderlandets reklameregler og TV-sendingen eller reklamen ikke er spesielt rettet mot Norge, skriver Helsedirektoratets pressevakt Thomas Berg. Kampagnen har også vakt oppsikt blant fans og eksperter som mener det er et problem at en idrettsstjerne som Haaland reklamerer for alkohol, spesielt i en periode hvor VM står for døren.

Mange mener det er et dårlig signal å se en av landets største idrettshelter reklamere for et produkt som kan være skadelig for helsen





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Erling Braut Haaland Budweiser Alkoholreklame VM Norges Fotballforbund

United States Latest News, United States Headlines

