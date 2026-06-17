Haaland-ledet Norge feirer historisk VM-seier mot Irak

Norge åpnet VM med en 4-1 seier over Irak, med Erling Haaland som helt. Seieren er den første på 26 år og setter Norge i en posisjon som en overraskende dark horse i turneringen.

Det var en fest som varte fra Lindesnes til Kirkenes da Norge slo Irak 4-1 i sin åpningskamp på fotball-VM. Sene ettermiddagen utenfor Boston voktet Erling Haaland s mål til en seier som gir håp for resten av turneringen.

Det er Norges første VM-seier siden 1998, og for de fleste norske tilhengere var dette en historisk opplevelse. Statsministeren fulgte med fra Boston der han også var i jubelstemning. Haaland, født i Leeds for 26 år siden, var den klare stjernen med to mål og en fysisk dominans som var helt overlegen. Med denne kampen har han allerede blitt Norsk toppscorer i VM-sluttspill og ligger på linje med spisser som Kylian Mbappé og Lionel Messi.

Verdensmedia har pekt på Norge som en "dark horse" i turneringen takket være Haalands spisskompetanse. Norge må likevel forbedre seg, spesielt i forsvaret og midtbanen. Martin Ødegaard og Sander Berge var ikke på sitt beste, og Ståle Solbakken vurderer endringer før kampen mot Senegal. Innhoppene Oscar Bobb, Kristian Thorstvedt og Antonio Nusa gav positive signaler.

Leo Østigård, som scoret det tredje målet, er klar for en start. Det blir en tøff kamp mot Senegal, som spiller med høyere tempo og er desperate etter poeng. Selvom Norge sannsynligvis kan tape med to mål og likevel avansere, er målet å spille bedre. Supporterskaren er i flampende humør og reiser med håp om et eventyr gjennom sommeruker.

Oppgangen i programmet betyr sterkere motstand hver gang, og norsk roe på tribunen trenger også trening. Spørsmålet er: Hvor langt kan dette norske laget komme





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