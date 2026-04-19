Haaland matchvinner og tennte tittelkampen – Ødegaard skuffet etter tapt duell

Erling Braut Haaland ble den store helten da han sikret matchvinnerscoringen i en nervepirrende kamp, som sender Manchester City tilbake i føringen i kampen om ligatittelen. Martin Ødegaard og Arsenal måtte se seg slått, og trekker frem tittelkampen som fortsatt uavklart.

Jærbuen leverte nok en gang en avgjørende prestasjon da han kriget inn målet som ble kampens eneste og dermed sikret en uvurderlig seier for Manchester City . Scoringen åpner ligaen på nytt og intensiverer kampen om gullet. Erling Braut Haaland s navn ble sunget av et ekstatisk publikum på arenaen i Manchester, som var i fyr og flamme etter nordmannens innsats. Etter kampslutt kunne Haaland, med et bredt glis, ta seg tid til å feire med supporterne, kaste av seg skjorten og marsjere foran tribunen. Han delte også sin glede med fansen: 'Jeg var ganske glad, det må jeg være ærlig på. Det var et stort øyeblikk for meg og en veldig god seier', uttalte han til mediene.

Manchester City-kaptein Bernardo Silva var full av lovord om lagkameraten: 'Erling var fantastisk i dag og kjempet om hver eneste ball. Det er ikke lett mot to tøffe midtstoppere. I dag kjempet han som et dyr', sa Silva til Sky Sports. På motsatt side var stemningen preget av skuffelse. Martin Ødegaard uttalte til Viaplay: 'Vi er åpenbart skuffet over å dra hjem uten noen ting.' Til tross for tapet, fastholder Ødegaard optimismen rundt tittelkampen: 'Det er fortsatt lenge igjen. Ingenting er avgjort. Det er mye å spille for', sa han om den videre utviklingen i ligaen.

Duellene mellom Haaland og Arsenals stopper Gabriel var et gjennomgående trekk i kampen. De to nordmennene var ofte i tett kontakt, noe Haaland selv beskrev som en form for bryting: 'Det er alltid som dette. Litt «wrestling» eller hva enn du vil kalle det', sa Haaland om sine dueller med Gabriel. 'Det var noen interessante dueller', la han til, og nevnte at det ikke var noen samtale mellom dem etter kampen. Til tross for den fysiske kampen, var det til slutt Haaland som trakk det lengste strået. Han kriget seg foran Gabriel og klarte å få ballen bak David Raya i Arsenal-målet, noe som sendte Manchester City tilbake i ledelsen og hjemmepublikummet til himmels.

Begge lagene var fullt klar over innsatsen som sto på spill, og tidlig i kampen utviklet det seg en intens rivalisering mellom Gabriel og Haaland, som til tider fikk kampen til å dirre. På et tidspunkt sto de to spillerne hode mot hode, etter at Gabriel hadde gitt Haaland et lite dytt. Sky Sports-ekspert Gary Neville mente at det burde vært rødt kort, og bemerket: 'Jeg kan ikke tro at det ikke er rødt kort. Jeg tror Gabriel kan takke Haaland for at han ikke reagerte.' Den intense stemningen ble forsterket av et svært engasjert hjemmepublikum. På et tidspunkt ble Haalands drakt revet opp i en av duellene. Han kastet den ødelagte drakten opp på tribunen og tok på seg en ny.

Selv om Haaland ble matchvinner, var det en annen spiller, Rayan Cherki, som hadde skaffet City ledelsen tidligere i kampen med et imponerende soloraid som etterlot både Pierro Hincapie og Gabriel utenfor rekkevidde. Ballen ble elegant plassert i lengste hjørne, noe som ga 1-0 ledelse. Målvakt Gianluigi Donnarumma ble kritisert for sin rolle i målet, hvor kommentator Nils Johan Semb beskrev det som et 'lite drypp' og uttalte: 'Det er nesten så du ikke tror det du ser. Han har så god tid, og så somler, somler, somler og somler han.' Mot slutten av kampen fikk Kai Havertz en stor mulighet til å utligne med et hodestøt, men headingen gikk over. Martin Ødegaard, som synte dypt nedtrykt, sank ned i gresset, vel vitende om hva den scoringen kunne ha betydd for Arsenal i tittelkampen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Det store Ødegaard-spørsmålet: – Den største avgjørelsen du må taMartin Ødegaard er kapteinen som splitter Arsenal-fansen. Men Mikel Arteta kunne knapt vært mer rosende.

Read more »

Benjamin Sesko: Fra landsbygda i Slovenia til Manchester Uniteds drøm22 år gamle Benjamin Sesko deler i et eksklusivt intervju med VG om sin tøffe reise fra Radeče i Slovenia til Manchester United, mentalt og fysisk krevende overganger, og ambisjonen om å skape sin egen historie i Premier League, til tross for sammenligninger med Erling Braut Haaland.

Read more »

Ødegaard tilbake fra skade i nøkkelkamp for Arsenal mot Manchester CityMartin Ødegaard er klar for start når Arsenal møter Manchester City i en avgjørende Premier League-kamp søndag. Etter en periode preget av skade, er den norske kapteinen tilbake i troppen, noe som gir et betydelig løft for Arsenal i sesonginnspurten.

Read more »

Haaland avgjorde kampen og åpnet tittelracet – Ødegaard knust etter dramatisk oppgjørErling Braut Haaland ble den avgjørende kraften i en nervepirrende kamp, og sikret en seier som kan ha stor innvirkning på ligatittelen. Kampen var preget av intense dueller, spesielt mellom Haaland og Arsenals Gabriel, og publikum på Etihad Stadium var i ekstase. På motsatt banehalvdel leverte keeperen en kontroversiell innsats som kostet laget dyrt, mens Martin Ødegaards lag måtte se drømmen om gull falme.

Read more »

Haaland-scoring åpner tittelkampen – spektakulær solomål sikrer City ledelsenErling Braut Haaland ble igjen matchvinner med et kriget mål som sendte Manchester City tilbake i ledelsen og tente håpet om ligatittel. Kampen var preget av intense dueller, spesielt mellom Haaland og Arsenals Gabriel. Et imponerende solomål bidro til Citys seier, men keepertabbe ga Arsenal tidlig utligning.

Read more »

Haaland matchvinner i brennhett toppoppgjør – satte full fyr på tittelkampenHan fikk skjorten revet i fillebiter. Erling Braut Haaland kan ha gjort det samme med Arsenals tittelhåp.

Read more »