Haaland og kjæreste i New York

Etter å ha åpnet VM med å slå Irak 4-1 har landslagsspillerne fått fri i noen dager før de samles igjen på den norske VM-basen i Greensboro. Erling Braut Haaland har nytt fridagene med partner Isabel Haugseng Johansen (22) i New York. På sosiale medier har han lagt ut bilder av seg selv midt på Times Square og ved populære og det ikoniske spisestedet Katz’s Delicatessen. Innlegget til Haaland har fått over 1,2 millioner likes på under ett døgn. Men at Haaland får gå såpass fritt i bybildet vekker oppsikt.

Lytt til saken Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer Etter å ha åpnet VM med å slå Irak 4-1 har landslagsspillerne fått fri i noen dager før de samles igjen på den norske VM-basen i Greensboro.

Erling Braut Haaland har nytt fridagene med partner Isabel Haugseng Johansen (22) i New York. På sosiale medier har han lagt ut bilder av seg selv midt på Times Square og ved populære og det ikoniske spisestedet Katz’s Delicatessen. Innlegget til Haaland har fått over 1,2 millioner likes på under ett døgn. Men at Haaland får gå såpass fritt i bybildet vekker oppsikt.

VG oppsøkte Katz’s Delicatessen på torsdag. – Vi får alle typer på besøk her. Politikere, skuespillere og store sports-superstjerner, sier eier Jake Dell. – Fikk du møte Haaland?

– Nei, det gjorde jeg ikke. Han var «inkognito», sier Dell og ler. – Var det de ansatte som kjente ham igjen? – En av kundene ropte det ut og alle bare sa «å» ...

Haaland og kjæresten spiste også lunsj på Cafe Leon Dore torsdag. Der ble de kjent igjen, men fikk sitte i fred, får VG opplyst. Det er lett overskyet i New York, men med temperaturer opp mot 30 grader denne junidagen. På en gate i Manhattan møtte VG tilfeldig på Kristoffer Ajer (28) og partner Marthe Köpp som også er i New York.

De kom trillende med barnevogn. Oscar Bobb og Andreas Schjelderup har også tilbragt fridagene i New York. De to var ute på shopping torsdag. Henrik Falcheners kjæreste, Hedda Tveit, avslørte etter Irak-seieren at hun skulle til Greensboro for å være med Viking-spilleren der i noen dager.

Torsdag ser paret ut til å nyte fridagen med tennis, ifølge en story på Instagram. PS: Selv med norske fotballstjerner vandrende rundt i New Yorks gater var det paraden for basketlaget New York Knicks som opptok mange newyorkere torsdag. Laget vant nylig NBA for første gang på 53 år, og markerte det i dag med en parade gjennom byen. Ifølge New York Post var det samlet en million mennesker i gatene for å feire





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