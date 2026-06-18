Haaland og kjæresten sett på turistattraksjoner i New York

Erling Braut Haaland benyttet fridagen under VM til å utforske New York med kjæresten Isabel Haugseng Johansen. Paret ble observert på Times Square og Katz Delicatessen, og vekket stor oppmerksomhet blant fans og sikkerhetspersonell.

Erling Braut Haaland og kjæresten Isabel Haugseng Johansen benyttet fridagen under VM til å utforske New York som turister. Paret ble først observert ved et utsiktspunkt mandag formiddag, ifølge politiets innsatsleder Kostveit.

Vi har fått tips fra vitner som så dem oppe ved utsiktspunktet i 11-12-tiden, sier Kostveit. Han legger til at politiet ønsker å komme i kontakt med personer som kan ha sett paret i turområdet. Kort tid etter at Haaland selv delte et bilde fra Times Square på sosiale medier, var Dagbladet på plass. Sikkerhetsvakten Buba ved Katz Delicatessen ble overrasket da Norges største stjerne dukket opp.

Han var ved døren, og jeg stod her og så folk tok bilder med noen. Jeg fulgte ikke så nøye med, men gikk ut for å se. Da jeg så Haaland, tenkte jeg wow, og jeg ropte også Haaland. Så gikk han i bilen og forsvant, forteller Buba.

Han er rasende for at han ikke fikk tatt bilde med stjernen. Buba fra Senegal jobber som sikkerhetsvakt og er en stor fotballfan. Han viste frem bilder av seg selv sammen med franske stjernespillere som Ousmane Dembélé, Bradley Barcola og Presnel Kimpembe. Jeg så Haalands mål mot Irak i går, og så ser jeg ham her i dag.

Det er helt utrolig, jeg kan nesten ikke tro det. Jeg forstår det fortsatt ikke. Jeg ønsker bare at jeg hadde fått tatt et bilde med ham, sier han. I timene etter at bildet ble lagt ut, spredte ryktene seg om Haalands besøk, og køene utenfor Katz Deli vokste.

Vi rakk dessverre ikke å se ham, men det ville vært en glede å se ham her. Han er en god spiller og en god person, forteller tre Marokko-fans som Dagbladet møtte i køen. Kort tid etter Isabel Haugseng Johansens innlegg fra Times Square var Dagbladet også der. Mellom neonskilt, teaterplakater og høyhus myldret det av VM-turister og draktkledde supportere.

Det ble også sendt direkte på colombiansk TV før deres kamp mot Uzbekistan. Haaland kan med andre ord ha gått under radaren mens han tuslet rundt i storbyen. Ståle Solbakken fortalte pressen tidligere onsdag at alle spillerne var med tilbake til Greensboro for en sjekk med helseteamet, men at cirka halvparten reiste videre andre steder. Hvor de skulle, ville han imidlertid ikke bekrefte, men New York var ikke et dumt tips, ifølge landslagssjefen.

Norge spiller neste kamp mot Senegal natt til 23. juni norsk tid. Senegalesiske Buba ved Katz Deli håper Haaland får en tøff dag på jobb i New Jersey. Vi kommer til å vinne på mandag. Vi er klare for ham.

Guttene våre er klare nå. Tapet mot Frankrike er bra for oss, for nå vet vi hva vi skal gjøre. Observasjonene av Haaland og kjæresten har skapt stor interesse blant fans og medier. Paret besøkte flere turistattraksjoner, og Haaland viste seg som en vanlig turist midt i VM-presset.

Dagbladet har forsøkt å få en kommentar fra Haalands representanter, men foreløpig uten hell. Det gjenstår å se om Haalands utflukt i New York vil påvirke prestasjonene på banen, men foreløpig nyter stjernen en velfortjent pause før den avgjørende kampen mot Senegal





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