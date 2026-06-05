Haaland og Norge møter stekende sol og stor entusiasme i Greensboro

Erling Braut Haaland og det norske herrelandslaget er i gang med VM-forberedelsene i Greensboro, USA. Den intense varmen preger treningene, men mottakelsen fra byen er overveldende. Økonomisk ventes campen å generere 50 millioner kroner til regionen, samtidig som Haalands stjernestatus gir global oppmerksomhet.

I den brennhete USA-sola forlater Erling Braut Haaland (25) treningsanlegget i Greensboro . Den hissige varmen preger VM-forberedelsene til det norske herrelandslaget, men stemningen er likevel preget av smil og latter.

Greensboro, en by med rundt 300 000 innbyggere på USAs østkyst, har tatt imot nordmennene med åpne armer. Byens ordfører og politiske ledelse har ønsket laget velkommen, og den lokale entusiasmen er til å ta og føle på. Norges VM-camp forventes å bringe inn rundt 50 millioner kroner til regionen, ifølge presidenten for Greensboro Sports Foundation. Dette inkluderer forbruket til laget, norske medier som følger laget, og lokale fans som deltar på VM-relaterte arrangementer.

Byens aktører gnir seg i øynene over oppmerksomheten Norge genererer. VM i fotball kan nå opptil fem milliarder mennesker globalt, noe som gir Greensboro en unik mulighet til å vise seg fram på verdensscenen. Sammenliknet med Super Bowl, som i snitt har rundt 125 millioner seere, er rekkevidden enorm. Norge bor på Grandover Resort & Spa, og trener Ståle Solbakken er strålende fornøyd med mottakelsen.

- Den har vært suveren. Vi er blitt hilst velkommen av ordføreren og andre i den politiske toppen. Det virker som om de setter pris på at vi er her, sier Solbakken til Dagbladet. Den norske VM-sjefen Truls Dæhli uttaler at Norges valg av Greensboro er et stort øyeblikk for området.

Midt i den lokale euforien skal Haaland og Norge optimalisere forberedelsene til gruppespillet, hvor de møter Irak, Senegal og Frankrike. Haaland får verdens øyne rettet mot seg den neste måneden. Da Dagbladet spurte Solbakken om hvem som er den største VM-stjerna blant Ronaldo, Messi og Haaland, ville han ikke rangere dem. Det gjør derimot lagkamerat Kristoffer Ajer.

- Han scorer fryktelig mange mål. Det er en utrolig god fotballspiller. Og så er han ekstremt viktig for oss som den personen han er. Det finnes ikke tegn til stjernenykker, påpeker Ajer.

Haaland selv ankom Greensboro denne uka med dress og capsen bakfram, klar for å lede Norge i VM





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