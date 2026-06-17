Haaland scores i VM-debut: Familien bakNorges seier mot Iraq

Erling Braut Haaland scoret to mål i Norges første VM-kamp mot Iraq, en 3-1-seier som var avgjørende for gruppespillet. Mormoren Åse deler sine tanker om prestasjonen, stemningen hjemme og Iraq som motstander. Artikkelen undersøker også Haalands arv og forventningene til de resterende kampene i en tett gruppe.

Norge s VM-debut mot Iraq var en seier med 3-1, der Erling Braut Haaland scoret de to første målene. Mormor en Åse, som fulgte kampen hjemme, uttalte seg om barnebarnets prestasjon og stemningen i familien.

Camp var ikke optimal, men seieren var viktig for Norges mulighet til å avansere fra gruppespillet. Gruppen med Frankrike og Senegal er tett, så tre poeng var avgjørende. Åse kommenterte også Iraq som et farlig lag og Husk at Haalands hurtighet kanskje har arvet fra hennes egen friidrettsbakgrunn. Leo Skiri Østigård산 3-1-målet.

Artikkelen beskriver familiedynamikken og stoltheten, samt forberedelsene til kampen og forventningene til de kommende kampene





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