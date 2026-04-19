Haaland-scoring åpner tittelkampen – spektakulær solomål sikrer City ledelsen

Erling Braut Haaland ble igjen matchvinner med et kriget mål som sendte Manchester City tilbake i ledelsen og tente håpet om ligatittel. Kampen var preget av intense dueller, spesielt mellom Haaland og Arsenals Gabriel. Et imponerende solomål bidro til Citys seier, men keepertabbe ga Arsenal tidlig utligning.

Jærbuen Erling Braut Haaland viste igjen hvorfor han er en av verdens beste angrepsspillere da han kriget inn det som skulle vise seg å bli det avgjørende målet for Manchester City i en nøkkelkamp. Scoringen, som sendte hjemmefansen til himmels og fylte arenaen med eufori, åpnet kampen om ligatittelen for fullt.

Etter kampslutt kunne man se et lurt smil om munnen til Haaland idet han kikket inn i tv-kameraet, men han var om mulig enda mer tent enn under selve oppgjøret. Nordmannen var overalt på banen, og som så ofte før, var han og Arsenals brasilianske stopper Gabriel i tett duell nesten hele kampen. Til slutt måtte selv den mektige Gabriel gi tapt for Haalands styrke og vilje. Haaland kjempet seg foran midtstopperen og plasserte ballen bak keeper David Raya, noe som brakte City tilbake i ledelsen og fikk hjemmefansen til å ante at noe stort var i ferd med å skje.

Begge lagene var fullstendig klar over hva som sto på spill, og spenningen var til å ta og føle på. Allerede tidlig i kampen havnet Gabriel og Haaland i tottene på hverandre, og duellene mellom de to lagene ble gradvis tøffere, noe som skapte en elektrisk atmosfære på Manchester-stadion. På et tidspunkt havnet Gabriel og Haaland i en opphetet ordveksling, der stopperen angivelig ga nordmannen et lite nikk i retning. Sky Sports-ekspert Gary Neville uttalte etter kampen at han knapt kunne tro at hendelsen ikke resulterte i et rødt kort for Gabriel, og mente at Haaland fortjente ros for at han ikke lot seg provosere og reagerte. Slik fortsatte kampen, med et intenst og oppildnet hjemmepublikum i ryggen på Haaland.

Et tydelig bevis på kampens intensitet var da Haaland fikk hele drakten sin revet opp. Han kastet den ødelagte drakten opp på tribunen og fikk raskt på seg en ny, et bilde som illustrerte hans kompromissløse spillestil. Før dette hadde det vært Citys stjernespiller som hadde skaffet ledelsen. Med en elegant sideforskyvning som kunne minne om OL-helten Sander Eitrem, driblet City-spilleren seg fri i en nydelig solorad. Både Pierro Hincapie og Gabriel ble stående og se på mesterverkets dragninger, og ballen ble vakkert plassert i lengste hjørne. 1–0 til City, og Etihad eksploderte på nytt i jubel.

Men gleden skulle vise seg å være kortvarig. Kun 108 sekunder senere slapp keeper Gianluigi Donnarumma inn et mål som ble beskrevet som et «lite drypp». Nils Johan Semb var kritisk til keeperens spill og uttrykte vantro over at Donnarumma, med all verdens tid, valgte å somle og til slutt mistet ballen. Kai Havertz utnyttet keeperens feil og løp inn for å blokkere ballen i det åpne målet, noe som resulterte i en utligning for Arsenal. Semb beskrev hendelsen som «katastrofalt keeperspill av Donnarumma».

Mot slutten av kampen fikk Kai Havertz en gyllen mulighet til å heade inn seiersmålet, men headingen gikk dessverre over mål. På motsatt side kunne man se Arsenals Martin Ødegaard, som er bestevenn med Haaland, synke ned i gresset. Han visste utmerket godt hva denne scoringen fra Haaland kunne ha betydd for tittelkampen, og nederlaget satt tydeligvis dype spor hos den norske stjernen.

Kampen viste nok en gang Haalands betydning for Manchester City, og hvordan hans innsats kan være avgjørende i jakten på store trofeer. Intensiteten og de fysiske duellene understreket viktigheten av disse oppgjørene, og det var tydelig at begge lag ga alt for å vinne.





