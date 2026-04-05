Haaland-show i FA-cupen: Manchester City knuste Liverpool

Erling Haaland sto frem med hattrick da Manchester City slo Liverpool overlegent i FA-cupens kvartfinale. Seieren ga laget et viktig løft etter utslaget i Champions League.

Langhåret og uthvilt. (foto: Manchester City ) Det var en tøff uke for Manchester City etter å ha blitt slått ut av Champions League etter to tap mot Real Madrid. Pep Guardiola har tidligere sesonger uttalt at han nedprioriterer engelske cuper for å fokusere på å vinne Premier League og Champions League, men lørdagens lekestue mot Liverpool i FA-cupens kvartfinale må ha gitt laget et kjærkomment løft i en litt tung sesong.

Det er ikke hverdagskost at City slår Liverpool så overlegent som med 4-0. For Erling Haaland ser det ut til at feriedagene har gjort underverker. Hattricket mot de regjerende Premier League-mesterne er definitivt noe å ta med seg inn i sesongavslutningen. Kun én Tottenham-spiller er «trygg». – Det er en stund siden jeg har gjort det for City, så det er på tide at jeg gjorde det igjen. Det er spesielt, så jeg er superglad, sier Haaland til TNT etter kampen. Spesielt deilig for Haaland er at dette kom mot hans største forsvarsrival i Premier League, Virgil van Dijk. Et hattrick mot et lag som Liverpool, og spesielt mot en forsvarsspiller av Van Dijks kaliber, er et tydelig signal om at Haaland er i storform. Dette gir selvtillit og en viktig boost foran de avgjørende kampene i Premier League og potensielt i Champions League. Seieren gir også et viktig psykologisk overtak på Liverpool, som er en av de største utfordrerne til Premier League-tittelen. Dette kan vise seg å bli viktig i sesongavslutningen. FIFA sine siste VM-billettpriser er avslørt og det er kvalmende dyrt. Liverpool-kapteinens uttalelse etter kampen sier det meste. – Det er tøft. Det er vanskelig å akseptere, men dette er realiteten. Jeg skal ikke nekte for det, denne er tung å svelge, sier en utladet van Dijk. Etter kampen var det tydelig at nederlaget mot City hadde satt sitt preg på Liverpool-laget. Det var en skuffelse for fansen og en påminnelse om at fotball kan være ubarmhjertig. Citys overlegne prestasjon viste at de er et lag å regne med, og at de har kapasitet til å utfordre om alle titlene som gjenstår i sesongen. Med Erling Haaland i storform, ser det lyst ut for Manchester City i resten av sesongen. Dette var City-spissens 31., 32. og 33. scoring denne sesongen. Manchester Citys imponerende seier over Liverpool i FA-cupens kvartfinale var mer enn bare en seier; det var en demonstrasjon av styrke og en bekreftelse på at laget er i storform. Etter å ha blitt slått ut av Champions League, var det viktig for City å vise at de fortsatt er en kraft å regne med, og denne seieren gjorde nettopp det. Erling Haalands hattrick var selvsagt hovedattraksjonen, og den norske spissens prestasjon var intet mindre enn spektakulær. Han viste ikke bare sin evne til å score mål, men også sin fysiske styrke og hans evne til å sette forsvarsspillere under press. Motstanderen, Liverpools Virgil van Dijk, er en av de beste forsvarsspillerne i verden, og Haalands prestasjon mot ham er et bevis på hans talent og hans evne til å prestere på det høyeste nivået. Seieren over Liverpool gir Manchester City et viktig psykologisk overtak, og det gir laget selvtillit og motivasjon for resten av sesongen. Etter å ha vunnet FA-cupen, er City fortsatt med i kampen om Premier League-tittelen og Champions League. Med Haaland i storform og laget som helhet som presterer godt, kan City gå en spennende sesongavslutning i møte





