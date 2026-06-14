Haaland, Strand Larsen og Berge imponerte på golfbanen i USA

De norske fotballstjernene fikk spille på eksklusive Sedgefield Country Club i Nord-Carolina. Ansatte og publikum var svært imponert over gjestene.

Det var en usedvanlig fredag på Sedgefield Country Club i Greensboro, Nord-Carolina, da tre av Norge s mest kjente fotballspillere ankom for å spille golf. Erling Braut Haaland , Jørgen Strand Larsen og Sander Berge tok en pause fra fotballtreningene for å nyte en runde på en av USAs mest prestisjefylte baner.

Ifølge Eric Ferguson, direktør for golf ved klubben, var det sportsgiganten Nike som tok kontakt for å booke plass til tolv spillere fra det norske landslaget. Men med begrenset kapasitet endte de opp med bare tre: Haaland, Strand Larsen og Berge. Ferguson beskriver besøket som uvirkelig og forteller at spillerne viste stor entusiasme og glede over å være på banen.

'De gledet seg sånn til å spille. Du kunne enkelt merke at de likte å spille golf,' sier han. Sedgefield Country Club, som ble etablert for nesten hundre år siden, er kjent for å være vertskap for Wyndham Championship, en årlig PGA-turnering. Banen er designet av den legendariske arkitekten Donald Ross, og regnes som en av de beste i delstaten.

Det var her en ung Viktor Hovland tok steget frem i 2019 med en fjerdeplass. Men denne fredagen var det fotballspillerne som stjal showet. Cameron Little, en profesjonell golfinstruktør ved klubben, var spesielt imponert over Haalands væremåte.

'De fleste kjendiser kommer hit og har en holdning som ååå, må jeg ta bilde med folk. Men han var veldig snill og lot seg avbilde med folk. Han virket også veldig takknemlig over å være her,' forteller Little. Haaland viste også frem golfferdighetene ved å senke en putt, noe som utløste applaus fra de fremmøtte.

Han svarte med en fist pump, og stemningen var på topp. De tre nordmennene var ferdige med runden rundt halv to lokal tid, men i stedet for å hvile, dro de videre for å spille enda mer golf. Ifølge Ferguson var det intense meldingsstrømmer fra klubbmedlemmer som ville se dem.

'Jeg tror ikke vi helt har skjønt hva slags betydning dette har for oss. Det var så mye tekstmeldinger fra medlemmer som ønsket å se dem. De er jo internasjonale superstjerner,' sier Ferguson. For norske fans som bekymrer seg for slitne bein, kan det være betryggende å vite at spillerne benyttet golfbiler under runden.

Besøket understreker både nordmennenes popularitet internasjonalt og deres evne til å kombinere fotball med avslapning på golfbanen. Det er tydelig at Haaland, Strand Larsen og Berge ikke bare er dyktige fotballspillere, men også representanter for norsk idrett på en positiv og ydmyk måte





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