Haaland tapte millioner på aksjeinvestering i Nykode Therapeutics

Erling Braut Haaland investerte millioner i vaksineselskapet Nykode Therapeutics, men aksjekursen har stupt. Nettavisen avslører detaljer om tapet og Haalands formue.

Nettavisen har undersøkt nærmere og avdekket at fotballstjernen Erling Braut Haaland , gjennom sitt investeringsselskap Pillage 3, foretok et betydelig aksjekjøp i vaksineselskapet Nykode Therapeutics i februar 2024. Kjøpet involverte 700 000 aksjer. På kjøpstidspunktet var aksjens verdi 17.07 kroner per stykk, noe som resulterte i en investering på nesten 12 millioner kroner. Dessverre for Haaland og selskapet har aksjekursen opplevd et dramatisk fall. Per i dag handles aksjen for 1.50 kroner.

Nettavisen er kjent med at Haaland i dag sitter med 350 000 aksjer. Ifølge Holdings kvittet Haaland seg med halvparten av aksjene 13. februar 2024, bare fem dager etter det opprinnelige kjøpet av 700.000 aksjer. Samtidig dukket en tilsvarende aksjepost opp hos faren Alfie Haaland den påfølgende dagen. Dette tyder på at Haaland enten solgte eller ga halvparten av aksjene videre til faren, som siden har hatt dem. Tapet siden det opprinnelige kjøpet i februar 2024 beløper seg til 10,9 millioner kroner. Haaland og faren har i store deler av denne perioden sittet på 350.000 aksjer hver, noe som betyr at de har tapt rundt 5,45 millioner kroner hver sammenlignet med den opprinnelige verdien. Denne investeringen er blitt en betydelig nedtur for begge. \Bakgrunnen for det store kursfallet i Nykode-aksjen kan spores tilbake til november 2024, da selskapet Genentech, eid av det sveitsiske legemiddelfirmaet Roche, avsluttet en samarbeids- og lisensavtale med Nykode Therapeutics. Denne avtalen hadde en verdi på rundt sju milliarder kroner i 2020. Avtalen ble avsluttet etter at Nykode Therapeutics i august 2024 måtte stanse en viktig studie på veien mot å utvikle en kreftvaksine. Administrerende direktør Michael Engsig bekreftet tidligere til Nettavisen at rundt 40 ansatte i Norge mistet jobben som følge av situasjonen. Selskapet, som også har kontorer i Lyngby i Danmark, ville stå igjen med rundt 65 ansatte etter nedskjæringene. Siden Nettavisen omtalte dette i januar 2025, har aksjekursen falt ytterligere, fra rundt 2 kroner da, til 1.50 kroner nå. Det største verdifallet opplevde imidlertid Nykode Therapeutics i perioden januar 2024 til januar 2025, da den falt med rundt 89 prosent. 15. januar 2024 var aksjen verdt rundt 18,8 kroner, mens den 15. januar 2025 altså var verdt rundt 2 kroner. Aksjen ble allerede ved Haalands investering omtalt som en «lottoaksje».\Til tross for det betydelige tapet på aksjeinvesteringen, er det verdt å merke seg at dette utgjør en relativt liten del av Erling Braut Haalands totale formue. Ifølge Kapital er Haaland god for hele 4,1 milliarder kroner. Dette plasserer ham i selskap med noen av Norges rikeste næringslivsledere. Professor Harry Arne Solberg ved NTNU uttalte til tidsskriftet at dette er helt unikt i norsk sammenheng. I tillegg til Haaland, finner vi Premier League-kollega Martin Ødegaard på Kapitals liste over de 400 rikeste i Norge. Ødegaard har en estimert formue på rundt 1,25 milliarder kroner. Listen inkluderer også tidligere langrennsstjerne Bjørn Dæhlie med en milliardformue. Videre finner vi Viktor Hovland (800 millioner), Bjørn Maaseide (790 millioner), Casper Ruud (550 millioner), Aksel Lund Svindal (500 millioner), Alexander Sørloth (300 millioner) og Magnus Carlsen (300 millioner) blant de rikeste idrettsutøverne





